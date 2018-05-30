Пермь: новости дня
15:54 | 1.06.2018
В Перми к Чемпионату мира по футболу начнут работу фан-зоны
Фан-зоны чемпионата мира по футболу в Перми организованы при поддержке фестивального проекта «Пермский период. Новое время».
Центральной частью фан-зоны на «Юности» станет экран размером 10х6 метров с мощным звуковым оборудованием и трибуны с навесом, которые могут вместить до 800 человек. Кроме того, в хорошую погоду зрители смогут расположиться и на части футбольного поля стадиона «Юность».
Фан-зона прошла аккредитацию FIFA. Вход в нее будет свободным. Отметим, в фан-зону запрещается проносить колюще-режущие предметы, алкоголь, взрывчатые вещества - приходящие будут проходить досмотр.
Как отмечают организаторы, фан-зона будет открываться за час до начала трансляции матча. Вход будет организован из парка им. М. Горького и с ул. Революции ближе к Комсомольскому проспекту. После завершения каждой игры фан-зона продолжит работать еще один час. При этом после 23 часов вечера звук трансляции будет понижаться, чтобы не мешать жителям окружающих домов.
Кроме того, на территории фан-зоны расположатся интерактивно-развлекательные площадки и кафе. Так, на спортивном симуляторе футбола FIFA 2018 можно будет свободно сыграть пару матчей на Playstation 4 и принять участие в кибертурнирах, записавшись прямо на месте.
На площадке «Бомбардир» можно будет отработать точность ударов по воротам. Яркие впечатления можно будет получить в зоне Виртуальной реальности. Для всех гостей стадиона «Юность» в дни чемпионата мира по футболу будет организована фотозона.
Кроме того, в период работы фан-зоны пройдет детский футбольный турнир, организаторами которого выступят федерации футбола Пермского края и г. Перми.
Кафе в фан-зоне предложат болельщикам прохладительные напитки, закуски, снеки и выпечку.
Перед матчами сборной России и финалом болельщиков ждет развлекательная программа с участием творческих коллективов.
Открытие фан-зоны чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России состоится 14 июня с 19.00 до 20.00 на стадионе «Юность» (ул. Революции, 27) перед первым матчем чемпионата. Время начала работы фан-зоны в этот день – 18.00. Фан-зона проработает до окончания Чемпионата, то есть до 15 июля.
Также с 14 июня по 15 июля в Перми будет открыта еще одна фан-зона - в универсальном дворце спорта «Молот». Там площадка для просмотра матчей турнира разместится в центральном фойе (вход с ул. Лебедева). Она будет оборудована тремя большими экранами (площадью 9 кв. м), качественным звуковым оборудованием, а также импровизированными трибунами. Общая вместимость площадки составляет 250 человек. При этом часть мест будет платной и доступной для резервирования. Фан-зона будет включать места со столиками. Для посетителей будут работать кафе и фан-шоп. На этой площадке также будут показаны все матчи Чемпионата.
С расписанием матчей ЧМ-2018 по футболу можно ознакомиться по ссылке: permkrai.ru/documents/obsujdenie/Расписание матчей ЧМ2018.docx.
© «Вечерние Ведомости»
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