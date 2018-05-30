В Прикамье стартовал XVIII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края

14:43 | 1.06.2018

Сегодня, 1 июня, в Перми стартовал XVIII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края. В открытии мероприятия принял участие губернатор Прикамья Максим Решетников. Фестиваль проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Приветствуя участников, зрителей и организаторов фестиваля, глава региона также поблагодарил родителей и тренеров ребят за их кропотливую работу и поздравил собравшихся с Днем защиты детей.



«Мы системно занимаемся вопросами развития спорта в крае. Для нас важно, чтобы спорт в крае был доступен для всех возрастов, для людей с разными возможностями здоровья, любой физической подготовкой. Он должен быть и массовым, и профессиональным», — отметил Максим Решетников.



Также глава региона представил нового руководителя министерства физической культуры и спорта Владимира Епанова. Как пояснил губернатор, Владимир Епанов — профессиональный спортсмен и тренер, организатор массовых спортивных соревнований. Поэтому у краевых властей есть уверенность, что при общей поддержке новый министр продвинет краевой спорт вперед.



По словам председателя Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае Александра Ивонина, в фестивале спорта детей-инвалидов в этом году принимает участие около 400 юных прикамских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения, синдромом Дауна, детским церебральным параличом. «Важно, что этот фестиваль объединяет семьи, дает детям возможность проявить себя, — отметил Александр Ивонин. — Из нашего фестиваля вырастают чемпионы мира и Паралимпиады. Мы развиваем 31 вид спорта для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов — это очень много».



Отметим, в программе мероприятия две части: спортивная и творческая. В спортивной части победители отборочных соревнований в городах и районах Пермского края будут состязаться между собой в беге на 60 метров, гонках на колясках, дартсе, прыжках в длину с места, динамометрии и кольцебросе.



В творческой части фестиваля запланирован конкурс рисунков и поделок, выступление инклюзивной команды по чирлидингу (парачирлидинг) и концертная программа с участием коллективов Центра детского творчества «Сигнал».