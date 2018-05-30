В выходные в Перми немного потеплеет

12:20 | 1.06.2018

Сейчас в столице Прикамья 2 градуса, мокрый снег. Сегодня, 1 июня, днем температура воздуха в Перми не поднимется выше 4 °C, ночью будет около нуля.



Потепление наступит завтра во второй половине дня — воздух прогреется до 10–12 °C, ночью будет около 5 °C. В воскресенье, 3 июня, столбик термометра поднимется до 12 °C, возможны кратковременные ливневые дожди.