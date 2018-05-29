В Прикамье разработают дорожную карту по развитию инвестиционного климата

19:02 | 31.05.2018

Сегодня, 31 мая, в рамках форума «Дни пермского бизнеса» состоялось заседание Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в регионе.



В своем вступительном слове глава региона Максим Решетников подчеркнул, что эффективность работы Совета по предпринимательству была отмечена и на региональном, и на федеральном уровне. В рамках Петербургского международного экономического форума были озвучены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Он составляется на основе исполнения регионами 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности. В перечень входят модели по региональному инвестиционному законодательству, инвестиционному порталу, эффективности обратной связи с инвесторами, процедурам регистрации права собственности, подключения к системам тепло- и водоснабжения, техприсоединения к электрическим и газовым сетям. По итогам 2017 года Пермский край поднялся в рейтинге на 5 позиций и занял 47-е место. По словам губернатора, этот результат не отражает потенциал региона, поэтому необходимо дальнейшее проведение масштабной работы по формированию комфортного инвестиционного климата в крае.



«Очевидно, что в крае есть определенный набор вопросов у бизнеса, которые давно не решались. Он касается, в первую очередь, подключения к инфраструктуре. Отраслевые органы власти здесь разработали и реализуют четкую программу действий. Особенно активно она реализуется последние полгода, — отметил губернатор. — Чтобы облегчить все процедуры взаимодействия между властью и бизнесом, необходима цифровизация всех процессов. Нужно сокращать число документов на бумаге, переводить все процессы получения тех или иных разрешений в «цифру». За счет этого мы способны существенно улучшить условия ведения бизнеса в крае».



Согласно данным рейтинга инвестиционной привлекательности, в Прикамье сохраняется некоторая неудовлетворенность предпринимателей присоединением к инженерным сетям, наличием административных барьеров. По словам уполномоченного по правам предпринимателей Вячеслава Белова, в крае предстоит провести работу по ускорению решения этих вопросов. «В регионе продолжается реформа надзорной деятельности. Уполномоченному поступило на 24 % меньше жалоб на контрольно-надзорную деятельность, чем в 2016 году. При этом растет количество жалоб на проверки налоговых и прокуратуры», — обозначил бизнес-обмудсмен.



Для повышения показателей по целевым моделям рейтинга инвестпривлекательности представитель Союза «Пермская торгово-промышленная палата» Игорь Мерзлов предложил с определенной периодичностью рассматривать на Совете по предпринимательству инвестиционные проекты. Таким образом, представители власти и бизнеса смогут отслеживать ход реализации инвестпроектов. Игорь Мерзлов предложил на Совете больше внимания уделять рассмотрению нормативно-правовой базы, влияющей на предпринимательскую деятельность в регионе, принимать участие в рассмотрении оценки регулирующего воздействия. Также представитель Союза «Пермская торгово-промышленная палата» озвучил необходимость ежегодного проведения стратегической сессии по вопросам предпринимательства и составления дорожной карты по инвестиционному развитию в крае.



Губернатор прозвучавшие от представителей бизнеса предложения поддержал. На следующем заседании Совета по предпринимательству участники обсудят работу институтов развития инвестиционного климата в регионе.