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18:43 | 31.05.2018
На «Днях пермского бизнеса» представлен прототип инвестиционного портала Пермского края
По словам руководителя Агентства инвестиционного развития Павла Носкова, инвестпортал собирает на одном ресурсе все меры поддержки предпринимателей в регионе, инвестиционные площадки и проекты, а также все сервисы по взаимодействию с Агентством. «Сегодня мы презентовали прототип портала, выслушали мнения представителей бизнеса. Сейчас мы внесем некоторые правки в соответствии с запросами предпринимателей и будем готовить портал к началу работы. Предполагаем, что это произойдет в первой половине июня», — прокомментировал Павел Носков.
Как отметил глава Чусовского района Сергей Белов, ему часто приходится общаться с представителями бизнеса по вопросу получения ими статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Мы собирали информацию от бизнеса, который заинтересован в получении статуса резидента ТОСЭР, и во время разработки портала передавали ее Агентству инвестиционного развития. Все наши предложения в прототипе учтены, мы это видим, — заметил Сергей Белов. — Портал будет полезен бизнесу, так как будет содержать всю информацию обо всех возможных мерах поддержки и условиях их получения. Следовательно, наш диалог будет более эффективным и конструктивным». Также глава муниципального образования считает, что открытие обновленного инвестиционного портала ускорит процесс получения статуса резидента ТОСЭР, поскольку предприниматели уже будут готовы представить необходимые документы.
То, что в Прикамье меняется инвестиционный климат, в своем комментарии отметил руководитель ООО «Меркурий» (Лысьва), финалист всероссийского конкурса «Лидеры России» Эдуард Соснин. «Видно, что власть ищет диалога с предпринимателями. Я как бизнесмен вижу изменения в поведении представителей властей, их желание создавать новые рабочие места и развивать регион вместе с нами. Но и предприниматели сами должны быть активными. В Прикамье создано много рабочих групп по актуальным вопросам бизнеса, но бизнес не активен. Получается, что для нас создаются условия, но мы сами не очень активно решаем свои проблемы. Нужно понять, что чем чаще мы встречаемся, тем активнее мы развиваемся», — подытожил Эдуард Соснин.
© «Вечерние Ведомости»
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