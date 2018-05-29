После обращения в приемную президента РФ в Прикамье участница Великой Отечественной войны добилась права на получение жилья

18:31 | 31.05.2018

30 мая главный федеральный инспектор Сергей Половников провел личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае. В ходе приема были рассмотрены обращения от жителей Перми и Пермского района, Кунгура, Краснокамского, Соликамского и Горнозаводского районов.



Первым был рассмотрен вопрос об улучшении жилищных условий участницы Великой Отечественной войны, 89-летней Людмилы Гришаковой. Знакомство с этой замечательной пермячкой, ушедшей на фронт вслед за матерью-санитаркой в 13 лет, состоялось 3 мая во время праздничного приема ГФИ, организованного для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 73-й годовщины Победы над фашистской Германией. Тогда и стало известно, что женщина, похоронившая к настоящему времени и мужа, и сына, живет одна в неблагоустроенном деревянном бараке без горячей воды и удобств.



О проекте решения по обращению ветерана главному федеральному инспектору отчитались министр социального развития Пермского края Павел Фокин и заместитель главы администрации города Перми Сергей Романов. Вручение жилищного сертификата запланировано на конец текущего года по факту выделения краю дополнительных средств из федерального бюджета.



Следует отметить, что исполнение федерального законодательства (Федеральный закон «О ветеранах» от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ) по оказанию мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны находится на особом контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича.



Следующим было рассмотрено обращение жительницы деревни Растягаево Пермского района, которая просила организовать на автомобильной трассе у населенного пункта автобусную остановку. Пояснения по данной ситуации дал министр транспорта Пермского края Николай Уханов. На сегодняшний день разрабатывается техническая документация на устройство двух автобусных остановок у деревни Растягаево дороги Пермь — Усть-Качка. Строительно-монтажные работы предусмотрены в 2019 году после получения положительного заключения государственной экспертизы проекта.



По итогам работы с обращением в приемную президента РФ в Пермском крае сотрудника МВД из Кунгура заявителю выделена квота на оказание высокотехнологичной медицинской помощи для проведения операции в НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, г. Москва. Кроме того, дано поручение министерству здравоохранения Пермского края подготовить предложения в федеральное законодательство по урегулированию ситуаций с оказанием высокотехнологичной медицинской помощи учреждениями Министерства здравоохранения РФ сотрудникам Министерства внутренних дел.



В результате рассмотрения обращения сотрудников ГБУЗ ПК «Детский пульмонологический санаторий «Светлана» о нарушении в отношении персонала трудового законодательства и отсутствии выплат согласно указу президента РФ организована проверка медицинского учреждения министерством здравоохранения Пермского края.



В ходе приема представителю краевой прокуратуры главным федеральным инспектором было поручено организовать проверку по обращению жительницы поселка Сараны Горнозаводского района, которая нуждается в расселении из аварийного жилья.



Также были рассмотрены вопросы о ремонте дороги Стряпунята — Фроловичи в Краснокамском муниципальном районе и дороги от деревни Вильва до деревни Пегушино в Соликамском районе.



Всего в ходе приема рассмотрено 7 вопросов. Соблюдение сроков исполнения решений по всем обращениям находится на контроле приемной президента РФ в Пермском крае и личном контроле главного федерального инспектора Сергея Половникова.