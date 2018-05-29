ОНФ готовится внести инициативу о создании «зеленого щита» вокруг Перми

17:49 | 31.05.2018

Региональное отделение ОНФ в Пермском крае обратилось к региональной Общественной палате с ходатайством о создании вокруг Перми «зеленого щита», в который могут попасть городские леса, долины малых рек и особо охраняемые природные территории в черте краевой столицы.



Согласно предварительному проекту, «зеленым щитом» должны стать леса вокруг города, защитные леса Пермского и Закамского лесничеств в радиусе 10 км от границ Перми, участок в Черняевском лесу, где ранее планировалось построить зоопарк, а также ряд охраняемых территорий в черте города. Среди них Андроновский лес, Закамский бор, Липовая гора, сад им. Горького, Мотовилихинский и Утиный пруды.



Общая площадь всего зеленого пояса может составить 95,5 тыс. га. Это больше, чем во многих других регионах, где решения о создании «зеленых щитов» уже приняты. Например, площадь пояса вокруг Екатеринбурга 17,5 тыс. га, а вокруг Тюмени — 68 тыс. га.



В обосновании необходимости создания зеленого пояса вокруг Перми эксперты — ученые-экологи ПГНИУ — отмечают, что Пермь — крупный промышленный город, экологические проблемы которого связаны с негативным воздействием крупных перерабатывающих предприятий, неэффективностью градостроительной политики, нерациональным использованием природных ресурсов. Кроме того, включение ряда земельных участков в «зеленый щит» Перми поможет спасти некоторые леса от возможной застройки.



— То, что мы предложили, — это первый этап. Нам было важно сделать шаг вперед, чтобы наш регион не был отстающим. Мы определили те территории, которые являются важными с точки зрения формирования городской среды и уже имеют четкие границы. Важно было сделать все правильно не только с точки зрения науки, но и ускорить процесс формирования зеленого пояса. Мы предложили четкие участки, которые уже имеют четкие границы — это особо охраняемые природные территории, городские леса и участки, не имеющие охранного статуса, но являющиеся лесами, — говорит заведующий лабораторией охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев.



По его словам, на следующем этапе планируется присоединить к «зеленому щиту» и другие участки, в том числе участки между жилой и промышленной зонами.



— Создание зеленого пояса — это основа для системного и комплексного решения экологических проблем Перми, следствием которых являются множество заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, это необходимое условие для прав граждан на благоприятную окружающую среду, — говорит сопредседатель регионального отделения ОНФ в Пермском крае, депутат Законодательного собрания Дарья Эйсфельд.



Отметим, что инициатива создания «зеленых щитов» вокруг крупных городов России была поддержана президентом Владимиром Путиным. Законодательно понятие «лесопарковые зеленые пояса» было закреплено в 2016 году. А нормы, необходимые для создания зеленого пояса, в региональном законодательстве появились в 2017 году.



Согласно установленной процедуре, ходатайство о создании «зеленого щита» Перми направлено в Общественную палату Пермского края, которая должна организовать общественные слушания. Окончательное решение о создании зеленого пояса должно быть принято депутатами Законодательного собрания.



Поясним, на территории «зеленого щита» запрещается использование токсичных препаратов, размещение складов ядохимикатов и минудобрений. Запрещается размещение в границах пояса отходов 1-3 классов опасности, создание стихийных и санкционированных свалок. Запрещается строительство скотомогильников и ферм, кроме строительства линейных объектов — дорог и ЛЭП. Запрещена сплошная рубка, если только она не санитарная. Площадь лесозащитного пояса уменьшить будет нельзя.