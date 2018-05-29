Директор пермской УК «Гарант» дисквалифицирован за холодные батареи в квартирах

17:44 | 31.05.2018

Сегодня, 31 мая, в Перми мировой суд Индустриального района признал директора УК «Гарант» Дмитрия Мальшакова виновным в административном правонарушении — нарушении лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Суд назначил наказание в виде дисквалификации на один год. В это время он не имеет права занимать руководящие должности.



В марте 2018 года Инспекция госжилнадзора провела проверку в доме № 1 на улице Садовой в поселке Бершеть. Ранее жители дома пожаловались на постоянный холод в квартирах. В ходе проверки было установлено, что батареи в квартирах прогреваются неравномерно. Это возможно из-за отсутствия или некачественной промывки системы отопления перед началом отопительного сезона. В день проверки была зафиксирована температура в квартирах. Например, в угловой комнате было +20 градусов, хотя по нормативу должно быть +22.



Ранее ИГЖН уже дважды штрафовала директора УК «Гарант» за подобные нарушения. Поскольку нарушения были систематическими, Инспекция просила суд назначить наказание в виде дисквалификации.



УК «Гарант» (ИНН 5948043607) образована в 2013 году и обслуживает около полусотни домов в Пермском районе.



Решение суда в законную силу не вступило. Мальшаков имеет право его обжаловать в течение десяти дней с момента получения.



В Перми это уже третий случай дисквалификации руководителя управляющей компании. Ранее суд принял аналогичное решение в отношении бывшего директора УК «СТОРМ» и директора УК «Моторостроитель».