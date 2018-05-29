Пермяков приглашают на фестиваль по мотивам сериала «Игра престолов»

17:06 | 31.05.2018

1–3 июня пермяков и гостей города вновь ждут на набережной Камы.



1 июня, в День защиты детей, в амфитеатре на набережной состоится праздник для детей и родителей, посвященный безопасности дорожного движения. Мероприятие, организованное ГИБДД города Перми, начнется в 11:00.



С 18:00 в кинотеатре под открытым небом будет идти художественный фильм «Сказка странствий». В 19:00 на Соборной площади выступит юношеский духовой оркестр. Вечером с 20:00 на танцевальную площадку приглашают всех любителей аргентинского танго.



2 июня на пермской набережной пройдет тематический фестиваль по мотивам культового сериала «Игра престолов». Масштабный проект телеканала «Рен-ТВ» стартует сразу в пяти городах России.



Участников и гостей ждут борьба за место на железном троне, подарки, королевское меню, мастер-классы по стрельбе из лука, плетению кольчуги, изготовлению короны и средневековым танцам. Организаторы приглашают пермяков приходить в образах любимых героев. Авторы самых оригинальных костюмов и перевоплощений получат призы.



Хедлайнерами фестиваля станут певица Виктория Дайнеко, группы ЛОVI и Estradarada. Праздник в этот день начнется в 12:00.



3 июня бумажная мастерская «М QUATRO» приглашает пермяков научиться создавать фигурки из бумаги. В интеллектуальном клубе будут рассуждать о феномене пермских стиляг. В 21:00 в кинотеатре начнется фильм «Анна Каренина. История Вронского».



Проект «Выходные на набережной» проходит в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».



Подробное расписание мероприятий можно будет найти на coastweekend.ru и на официальной страничке «ВКонтакте» vk.com/coastweekend.