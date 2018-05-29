Завтра состоится открытый Кубок главы Перми по легкой атлетике

16:12 | 31.05.2018

В пятницу, 1 июня, в 12.00 на стадионе «Динамо» стартуют уже ставшие традиционными соревнования «Открытый Кубок главы города Перми по легкой атлетике».



Состязаться будут юноши и девушки 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения.



В соревнованиях примут участие также спортсмены СДЮСШОР Кировского района, детско-юношеской спортивной школы Свердловского района, детско-юношеских школ Карагайского района, команды «Лидер» (Кунгур), «Темп» (Березники).