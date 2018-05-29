Пермь: новости дня
16:00 | 31.05.2018
В Перми отремонтирован перекресток Куйбышева и Чкалова
Этот перекресток важен для пермяков, так как связывает сразу три района – Свердловский, Мотовилихинский и Индустриальный.
Работы велись в рамках долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог.
Также в рамках долгосрочного муниципального контракта подрядчик картами отремонтировал асфальтобетонное покрытие на ул. Сибирской, Тимирязева, Полины Осипенко, Глеба Успенского, Лукоянова, Новосибирской, Кузбасской, Запорожской, Загарьинской, Краснофлотской. Сейчас идут работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Козьмы Минина с обустройством тротуара.
Всего на территории Свердловского района выполнен текущий ремонт дорог на площади более 28 тысяч кв. м – это 54% от запланированного объема.
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы дороги по ул. Механошина, продолжаются работы на Гусарова, Васильева и на Южной дамбе. В ближайшее время подрядчик начнет ремонт ул. Краснова.
© «Вечерние Ведомости»
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