В Перми отремонтирован перекресток Куйбышева и Чкалова

16:00 | 31.05.2018

Весной на перекрестке произошло частичное разрушение дорожного полотна. Администрация Свердловского района краевой столицы приняла решение о ремонте асфальтобетонного покрытия.



Этот перекресток важен для пермяков, так как связывает сразу три района – Свердловский, Мотовилихинский и Индустриальный.



Работы велись в рамках долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и ремонту городских улиц и дорог.



Также в рамках долгосрочного муниципального контракта подрядчик картами отремонтировал асфальтобетонное покрытие на ул. Сибирской, Тимирязева, Полины Осипенко, Глеба Успенского, Лукоянова, Новосибирской, Кузбасской, Запорожской, Загарьинской, Краснофлотской. Сейчас идут работы по устройству асфальтобетонного покрытия по ул. Козьмы Минина с обустройством тротуара.



Всего на территории Свердловского района выполнен текущий ремонт дорог на площади более 28 тысяч кв. м – это 54% от запланированного объема.



В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы дороги по ул. Механошина, продолжаются работы на Гусарова, Васильева и на Южной дамбе. В ближайшее время подрядчик начнет ремонт ул. Краснова.