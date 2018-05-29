Неуплата алиментов привела жителя Прикамья в колонию

14:08 | 31.05.2018

37-летний житель Пермского края, не желающий содержать своего сына, проведет 9 месяцев в колонии общего режима.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, по решению суда с 2015 года мужчина должен был ежемесячно перечислять на содержание четырехлетнего ребенка алименты в твердой сумме – 4811,5 руб., но не выполнял свои родительские обязанности: не оказывал материальной помощи, не покупал вещи и продукты, не дарил подарков, не оплачивал отдых и лечение мальчика.



В рамках исполнительного производства, находящегося на исполнении в отделе судебных приставов по г. Чайковскому, уклониста привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и назначили 40 часов обязательных работ. Но и наказание не сподвигло алиментщика сделать должные выводы. Тогда дознаватель ФССП возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. На момент производства дознания по уголовному делу долг перед ребенком превысил 113 тысяч рублей.



Суд признал нерадивого отца виновным в совершении умышленного преступного деяния. Так как у мужчины уже имеется судимость за кражу, с учетом рецидива преступлений он приговорен к 9 месяцам в исправительной колонии общего режима.