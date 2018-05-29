Энергетики «ПСК» стали пятикратными победителями спартакиады компаний «Т Плюс» в Пермском крае

13:51 | 31.05.2018

В Пермском филиале «Т Плюс» подвели итоги корпоративной спартакиады, которая объединила на своих площадках работников теплоэлектростанций и аппарата управления филиала, Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и «Пермской сетевой компании». Всего в соревнованиях приняло участие более 300 спортсменов-энергетиков, состязавшихся в 7 видах спорта: баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, шахматах и гиревом спорте. Кроме того, впервые в качестве отдельной дисциплины прошли соревнования по чирлидингу (танцевальные номера групп поддержки команд).



В баскетбольном турнире заслуженное золото завоевали спортсмены «Пермской сетевой компании». Второе место — у баскетболистов Пермской ТЭЦ-13, бронза — у «ЭнергосбыТ Плюс», победителей прошлогоднего турнира. В финале волейбольного турнира специалисты аппарата управления Пермского филиала «Т Плюс» стали первыми, повторив прошлогодний успех, серебро вновь у энергетиков Чайковской ТЭЦ-18. Третье место заняли волейболисты «ПСК». Зато в мини-футбольном турнире они одержали безоговорочную победу, серебро — у ТЭЦ-13, бронзу взяли футболисты ТЭЦ-9.



Градус противостояния в индивидуальных видах спорта был так же высок, как в командных. Работники «ПСК» сохранили прошлогоднее золото в настольном теннисе, ТЭЦ-13 вновь взяла серебро, а бронза в этом году у команды аппарата управления. В этой же команде — самые быстрые пловцы. Второе место в плавании заняли энергетики ТЭЦ-14, третье — команда ТЭЦ-9. В шахматном турнире первенствовали работники «ПСК», второе и третье места заняли шахматисты ТЭЦ-18 и команды аппарата управления. На Пермской ТЭЦ-13 трудятся самые сильные спортсмены-энергетики — они взяли золото в турнире по гиревому спорту. Серебро и бронза у команд ПСК и Пермской ТЭЦ-6.



В соревнованиях по чирлидингу, которые не вошли в основной зачет спартакиады, но вызвали живой зрительский интерес, первыми стали сотрудницы аппарата управления. Кроме того, в рамках турнира прошел матч по мини-футболу между командами руководителей исполнительного аппарата «Энергетик» и производственных площадок «Турбина». Победитель определился только после основного времени напряженной и равной игры — в серии пенальти лучше выступили футболисты «Энергетика».



По итогам соревнований общекомандное золото уже в пятый раз заслуженно досталось спортсменам-энергетикам «Пермской сетевой компании». Серебро — у сборной аппарата управления Пермского филиала. Обладателем бронзовых медалей в этом году стала команда Пермской ТЭЦ-13.



Директор Пермского филиала «Т Плюс» Антон Трифонов отметил высокую отдачу, с которой сотрудники боролись на спортивных площадках, и пожелал сохранить победный настрой в профессиональной деятельности: «Спартакиада — это возможность по-новому взглянуть на своих коллег и получить мощный заряд позитивных эмоций после завершения отопительного сезона».