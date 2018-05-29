12:42 | 31.05.2018

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) изменило прогноз по кредитному рейтингу Пермского края на «позитивный» и подтвердило рейтинг края на уровне «АА-(RU)», сообщают в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края. Кредитный рейтинг региона обусловлен минимальным уровнем риска долговой нагрузки и высокой степенью самодостаточности доходной части бюджета.



Пересмотр прогноза по кредитному рейтингу Пермского края обусловлен ростом операционного баланса регионального бюджета. Поддержку рейтингу края оказывают высокая степень самодостаточности доходной части бюджета и минимальный уровень риска, сопряженного с долговой нагрузкой. Также среди ключевых факторов рейтинговой оценки — гибкая бюджетная политика, проводимая в регионе.



Отметим, ранее министр экономического развития Максим Колесников пояснял, что кредитный рейтинг «позволит потенциальным инвесторам определить способность и готовность региона своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства». По словам министра, это важный шаг на пути улучшения инвестиционного климата Пермского края.



Предыдущий кредитный рейтинг по национальной шкале для Российской Федерации «AA-(RU), прогноз — стабильный» был присвоен Пермскому краю 30 ноября 2017 года.



Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось традиционное представление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По итогам 2017 года Пермский край за год поднялся в рейтинге на 5 позиций и занял 47-е место.