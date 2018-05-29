На форуме «Дни пермского бизнеса» представят модель нового инвестпортала

12:28 | 31.05.2018

Сегодня, 31 мая, в рамках форума «Дни пермского бизнеса» Агентство инвестиционного развития представит обновленный инвестиционный портал Пермского края. Как отмечают специалисты Агентства, интернет-ресурс уйдет от логики информационного сайта и будет представлять собой интерактивный портал для предпринимателей.



Взаимодействие с краевым Агентством инвестиционного развития посредством портала будет проходить для предпринимателей в два этапа. Первый предусматривает знакомство с сервисами по получению консультаций в форматах личного приема или онлайн, запросов на осмотр инвестиционных площадок, получение информации и форм документов по мерам поддержки. В рамках второго этапа, запуск которого планируется до конца года, предусмотрено электронное взаимодействие по вопросам инфраструктуры и получения государственных и муниципальных услуг. Все сервисы будут интегрированы с внутренней информационной системой Агентства инвестиционного развития, будет осуществляться постоянный мониторинг качества и сроков оказания услуг.



Также специалисты Агентства инвестиционного развития разработали программу, в которой собраны все существующие меры поддержки предпринимателей, оказываемые как федеральными, так и региональными институтами: органами государственной власти, корпорациями, фондами, агентствами. Всего в реестр включено более 60 мер поддержки по 35 отраслям. Однако реестр будет полезен не только тем, кто реализует инвестпроекты, претендующие на статус «приоритетных» (в этом случае бюджет проекта должен быть не ниже 100 миллионов рублей для размещения в территориях края). Для любого проекта с любым уровнем инвестиций можно найти на портале соответствующие меры поддержки.



«Это один из наших первых серьезных шагов по поддержке не только отдельных - приоритетных - инвестиционных проектов, но и для создания максимально комфортных условий для всего бизнеса на территории края, – отметил руководитель Агентства инвестиционного развития Павел Носков. – Ведь часто получается так, что государственные и негосударственные органы готовы оказать поддержку предпринимателю, а он о ней просто не знает. Наш конструктор сделан так, что предприниматель теперь сможет не только легко узнать о льготах, субсидиях, грантах, но и быстро достучаться до автора поддержки, чтобы получить ее. Наша задача – интегрировать этот инструмент в инфраструктуру портала и поддерживать его всегда в актуальном состоянии».



Предложения по инфраструктуре портала, полученные от представителей бизнеса на форуме, будут учтены при его доработке. Для общего доступа новый инвестпортал будет открыт в течение месяца.