Работы по реконструкции Транссиба в Перми выполнены раньше срока

12:10 | 31.05.2018

В среду, 30 мая, состоялся пуск грузовых поездов по открытой ветке путепровода Транссибирской магистрали. Участие в мероприятии и осмотре реконструированного железнодорожного путепровода принял губернатор Пермского края Максим Решетников, а также глава города – глава администрации Перми Дмитрий Самойлов.



В рамках рабочего визита на реконструированный участок Транссибирской магистрали губернатору доложили о дальнейшем ходе работ. По словам заместителя главы администрации города Перми – начальника управления внешнего благоустройства администрации города Перми Анатолия Дашкевича, работы по реконструкции путепровода выполнены раньше срока, со 2 июня начнется разбор старого путепровода. «Сейчас задача — быстро разобрать всю конструкцию, поэтому в течение недели в определенные часы движение здесь будет закрыто. По контракту все работы должны быть завершены в конце года, но мы предполагаем, что реконструкция этого участка будет завершена раньше», — отметил Анатолий Дашкевич. Расписание закрытия участка дороги опубликовано на сайте министерства транспорта Пермского края (mintrans.permkrai.ru/about/news/4994). Объезд закрытого участка будет осуществляться по Восточному обходу, далее по дороге Пермь - Жебреи и Бродовскому тракту, а также по Южному обходу, далее по улице Космонавта Леонова, улице Свиязева и улице Васильева.



Комментируя ход работ, губернатор Прикамья подчеркнул, что к концу года город получит обновленный южный въезд. «В сентябре мы должны сдать участок автодороги в направлении Екатеринбурга от Лобаново до Кояново (20-27 км), и после этого мы сможем сказать, что к концу года получим полноценный въезд в город. Кроме того, сейчас ведутся работы по реконструкции дороги от улицы Героев Хасана до улицы Василия Васильева. И весь поток сможет в три полосы доехать до ул. Хлебозаводской. Эти работы ожидаемы всеми, и предприятиями, и жителями, — отметил губернатор. — Это уникальная конструкция, когда не дорога строилась под путепровод, а путепровод — для расширения дороги».



Заместитель начальника Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по территориальному управлению Артем Панов отметил уникальность данного проекта. «Был принят такой вариант строительства нового путепровода, который позволил не останавливать движение поездов по Транссибу, да и жители города, автомобилисты не почувствовали неудобств в передвижении по автостраде. И это закономерный результат взаимодействия и четкой работы по реконструкции объекта руководителей края, города и Свердловской магистрали, — говорит Артем Панов.



Напомним, работы по реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали (включая тоннель) были начаты в 2017 году. В текущем году их планируется завершить. Длина участка реконструкции составляет 1,6 км.



Необходимость выполнения масштабной реконструкции была вызвана низкой пропускной способностью на участке расположения тоннеля и прилегающих участках, низкой безопасностью дорожного движения; несоответствием нормативным требованиям по количеству полос движения автомобильной дороги; необеспеченностью беспрепятственного выезда из города; низкой безопасностью дорожного движения и большим процентом дорожно-транспортных происшествий. Эстетическое состояние данного участка улично-дорожной сети также не соответствовало современным требованиям развивающегося мегаполиса.



Проектом реконструкции пересечения ул. Героев Хасана и Транссибирской магистрали предусмотрены 3 этапа. 1 этап – строительство железнодорожных путепроводов с переустройством железнодорожных путей. 2 этап – реконструкция участка автомобильной дороги и улицы Героев Хасана от автодороги Пермь - Екатеринбург до ул. 4-я Ферма. 3 этап – реконструкция улицы Героев Хасана от ул. 4-я Ферма до улицы Василия Васильева.



Общая стоимость реконструкции пересечения Транссибирской магистрали и ул. Героев Хасана превышает 680 млн рублей.