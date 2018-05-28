С 1 июня в Перми подорожает парковка

17:37 | 30.05.2018

С 1 июня стоимость парковки автомобиля в центре Перми составит 20 рублей в час. Информация об изменении стоимости размещена на сайте «Парковочное пространство Перми» (permparking.ru) и в приложении, в ближайшее время информация будет обновлена на паркоматах и щитах.



Всего на сегодняшний день в Перми функционирует около 2500 парковочных мест. При этом пиковая загруженность парковочных мест составила 92%. За год этот показатель вырос на 5%. Одновременно с началом работы платных парковок была утверждена методика изменения размера платы, которая напрямую зависит от заполняемости парковочных мест.



Согласно методике, для каждой тарифной зоны подбирается такой тариф, который бы обеспечивал 80-90% максимальную заполняемость парковочных мест. Таким образом, парковки заполняются и являются экономически доступными для пермских автомобилистов. При этом в зоне парковочного пространства можно найти свободные парковочные места. На основании методики стоимость платы за парковки увеличивается с 15 до 20 рублей в час. Стоит отметить, что при оплате парковочного места нужная сумма будет списываться автоматически.

Напомним, в центре Перми система оплаты парковок заработала с 15 августа 2016 года. Система платных парковок ограничена улицами Пушкина, Попова, Окулова (от улицы Газеты Звезда до улицы Попова), Монастырской (от Перми I до улицы Газеты Звезда), Советской (от улицы Максима Горького до улицы Николая Островского) и Николая Островского.