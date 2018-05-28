В Прикамье с 1 сентября начнет реализацию система мер по снижению семейного и детского неблагополучия

16:46 | 30.05.2018

Сегодня, 30 мая, на заседании правительства Пермского края обсудили новые подходы в системе профилактики детского и семейного неблагополучия.



Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, за последние 2 года в крае на четверть снизилась подростковая преступность. При этом дети из благополучных семей нарушают закон чаще, чем подростки из «группы риска» и группы социально опасного положения. «Причины здесь, что называется, коллективные. Родители при современном ритме жизни не всегда успевают заниматься детьми, у учителей большая нагрузка, ориентация на образовательный процесс. И иногда нет навыков распознавать сложные ситуации, в которых находятся дети. Существующая система профилактики преимущественно ориентирована на работу с детьми, которые уже находятся в зоне внимания социальных служб. Очевидно, нам требуются новые подходы и решения. В первую очередь нужна межведомственная и многоуровневая профилактическая система, которая позволит выявлять риски на самых ранних стадиях, когда проблема только начинает появляться», — подчеркнул глава региона.



Заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина рассказала, что существующая система в образовательных организациях не позволяет распознать ранние признаки неблагополучия.



Предлагается провести системные изменения. «В течение 2018 года будет сформирована единая информационная система, обеспечен постоянный мониторинг социальных сетей на выявление участия в группах деструктивной направленности, существенно изменен диагностический инструментарий психологов по выявлению факторов риска, — отметила Татьяна Абдуллина. — Будет выстроена трехуровневая система психологической помощи семье и ребенку, что значительно повысит ее доступность. Определен порядок работы со сложными случаями, когда поведение ребенка в силу разных причин становится антиобщественным».



По словам зампреда, уже с 1 сентября текущего года запланирована серия мер по родительскому просвещению. Создаются образовательные кейсы, в которых в доступной для родителей форме на аудио- и видеоуроках будут представлены наиболее актуальные темы воспитания. Кейсы разместят на сайтах образовательных организаций. Также будут созданы школы родительских компетенций. В помощь родителям по разрешению конфликтов с детьми будут организованы консультативные приемы медиаторов.



В практику образовательных организаций внедряются эффективные технологии по работе с ребенком, такие как вовлечение в общественную деятельность через волонтерские и добровольческие объединения, закрепление наставников из числа активной молодежи, расширение спектра направлений для развития и занятости.



Основной перечень системных мер ориентирован на реализацию начиная с 1 сентября текущего года.



Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Перми Светлана Козырева рассказала о проведенном специалистами Центра эксперименте. С февраля по май текущего года ими была проведена диагностика 907 учащихся одной из школ и их родителей. Было выявлено, что у трети учащихся (порядка 300 человек) есть проблемы, требующие вмешательства психологов и учителей. При этом под наблюдением Центра находилось порядка 80 детей.



Кроме того, пилотный проект показал потребность педагогов в компетенциях и навыках, необходимых для раннего выявления социально опасных подростков и решения конфликтных ситуаций. Для этого Центром предусматривается предоставление методических кейсов.



Председатель правления Пермской региональной общественной организации «Центр развития гражданской активности и формирования социальной безопасности «ПравДА вместе» Ирина Чернова представила опыт некоммерческой организации по работе с трудными подростками. На базе Центра с молодежью работают волонтеры, они сопровождают подростков в течение 24 часов. По информации Ирины Черновой, 90 % детей, поработавших с волонтерами, сходят с криминального пути, у 80 % детей наблюдается положительная тенденция в учебе, более 80 % системно начинают посещать секции допобразования.



По итогам доклада губернатор поручил министерству образования и науки Пермского края рассмотреть возможность организации взаимодействия волонтеров Центра со специалистами и руководством образовательных учреждений и родителями.