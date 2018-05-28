В пятницу в Перми будет запрещена продажа алкоголя

16:14 | 30.05.2018

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В этот день на территории Перми не допускается розничная продажа спиртного.



Нарушение постановления повлечет за собой наложение административного штрафа: для должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.