Из-за неисполнения предписаний ИГЖН управляющие компании Перми остались без компьютеров и микроволновки

16:04 | 30.05.2018

Инспекция госжилнадзора Пермского края начала совместную работу со службой судебных приставов. У управляющих компаний, которые не уплатили штрафы, наложенные за невыполнение предписаний, изымается оргтехника, бытовая техника и предметы интерьера. Вещи описываются и отправляются на реализацию. Вырученные средства идут в зачет штрафов.



Совместная работа началась более месяца назад. Работа ведется с управляющими компаниями, в отношении которых были приняты судебные решения о взыскании штрафов.



За это время инспекторы и приставы вышли с предупреждениями почти в два десятка управляющих компаний. В шести УК вещи были описаны и изъяты.



Например, ООО «Содружество» не выполнило предписание по ремонту подъезда в одном из домов. Приставы изъяли два ноутбука, компьютерные мыши, мониторы, клавиатуру, принтер, факс, микроволновую печь, вентилятор и статуэтку. В ООО «Водолей» было изъято три принтера, четыре монитора и телевизор. А в ООО «Адмирал» — два ноутбука и принтер. За последнее время офисная техника была также описана в УК «Нартекс», «Стройком» и «Мастер Пермского края».



Общая стоимость описанного имущества составила 36 тысяч рублей.



Цель такой работы — принуждение должников к полному, правильному и своевременному исполнению требований. Таким образом, управляющие компании Пермского края сейчас несут ответственность за нарушения в работе не только деньгами, но и оборудованием.