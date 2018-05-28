Студотряды Прикамья провели мероприятия для старшего поколения и молодежи

15:05 | 30.05.2018

В 2018 году студотрядами Прикамья на территории региона реализуется проект «РСО — территория добрых дел», который направлен на проведение цикла мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Пермского края.



Так, в рамках проекта бойцы и кандидаты провели «добрые акции». 25 мая медицинский отряд «Салюс» (ПГМУ им. Вагнера) посетил уже знакомый им детский реабилитационный центр «Радуга». Группе ребят бойцы отряда прочли полезную лекцию об опасности клещей и способах защиты от них. В игровой форме ребятам было предложено повторить правила поведения в лесу и определить варианты одежды для прогулок в нем.



Также в этот день в Комсомольском парке города Березники студенческие отряды «Камелот» и «Пегас» (Штаб студенческих отрядов Пермского политеха) совместно с молодежью города и ветеранами Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), несмотря на дождливую погоду, приняли участие в посадке деревьев. Акция была приурочена к 100-летию ВЛКСМ. Всего участниками мероприятия высажено 50 саженцев.



На прошлой неделе прошла подобная акция, но уже в городе Перми, на территории школы-интерната для детей с нарушением зрения. Бойцы отрядов Штаба студенческих отрядов Пермского аграрно-технологического университета выступили в качестве добровольцев в проекте «Уголок родной природы», в рамках которого очистили территорию от мусора и веток, выкопали ямки для полномерных деревьев, раскидали торф и удобрения и провели зеленые операции по облагораживанию будущего парка.



Отряд «Малахит» Штаба студенческих отрядов Пермского аграрно-технологического университета посетил жителей деревни Комарово Осинского района. Здесь ребята уже были в прошлом году и поддерживали связь с жителями на протяжении всего времени.



Ребята положили трубу для водостока, над траншеей сделали мостик. Посетили всех знакомых бабушек и дедушек, душевно пообщались, а после встретились со школьниками и провели подвижные игры.



Отметим, проект «РСО — территория добрых дел» реализуется при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края и направлен на проведение цикла мероприятий по развитию добровольчества (волонтерства) на территории региона посредством привлечения представителей молодежи к социальной работе с незащищенными слоями населения (ветераны, люди с ограниченными возможностями здоровья, жертвы политических репрессий) в рамках акции «Десант одного дня», организации и проведению чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов (октябрь 2018 года, г. Пермь), реализации Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», а также мероприятиям, посвященным празднованию Победы в Великой Отечественной войне.