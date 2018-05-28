В Пермской агломерации дополнительно отремонтируют 9 дорожных объектов

14:46 | 30.05.2018

Федеральное дорожное агентство согласовало перечень дополнительных объектов по ремонту в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Пермской агломерации. Напомним, что по результатам проведенных конкурсных процедур по выбору подрядчиков в рамках программы образовалась экономия в 97 млн руб.



Губернатором было дано поручение региональному минтрансу подготовить список дополнительных объектов, которые можно отремонтировать за счет сэкономленных средств. Предложенный список согласовали в Федеральном дорожном агентстве. Так, дополнительно в 2018 году будут отремонтированы 9 объектов.



Так, в Перми будет проведен ремонт участков на ул. Героев Хасана от ул. Чернышевского до ул. Хлебозаводской; на ул. 25-го Октября от ул. Пушкина до ул. Революции; на ул. Революции от ул. Сибирской до ул. Максима Горького. С полным списком объектов можно ознакомиться на сайте краевого минтранса (mintrans.permkrai.ru/about/news/4993).



Таким образом, в 2018 году федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» позволит отремонтировать 62 дорожных объекта Пермской агломерации. Напомним, в 2017 году благодаря федеральной программе удалось привести в нормативное состояние 142 км дорог в пределах пермской агломерации.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал высокую эффективность проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе. По итогам работы в 2017 году в Пермской агломерации были ликвидированы 137 аварийных участков. По данным статистики, в прошлом году почти на четверть снизилась аварийность на дорогах пермской агломерации.



Отметим, федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным для приведения в нормативное состояние дорожных объектов страны. В Пермском крае проект реализуется на территории Пермской агломерации (Пермский городской округ, Пермский, Краснокамский, Добрянский муниципальные районы, а также федеральные и региональные дороги Пермского края в радиусе 50 км от границы города Перми).



Проект реализуется с 2017 по 2025 год. Планируется привести в нормативное состояние более 49,7 тыс. км автодорог федерального, регионального и местного значения в 38 городских агломерациях страны, в которых проживает свыше 19 млн человек. В 2017 году совокупный размер бюджетных затрат на программу превысил 60 млрд рублей. Аналогичная сумма предусмотрена на 2018 год.