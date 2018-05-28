Пермь: новости дня
13:48 | 30.05.2018
С понедельника в Перми изменятся маршруты нескольких троллейбусов и трамваев
Изменения расписания основаны на данных пассажиропотока и помогут сбалансировать движение транспорта на сопряженных участках.
Троллейбус № 12 перенаправляется с ул. Куфонина и будет следовать по маршруту ул. Милиционера Власова — ул. Гусарова по ш. Космонавтов с остановочными пунктами «Ул. 9 Мая», «Больничный городок», «Ул. Одоевского», «Ул. Космонавта Леонова», «Спорткомплекс им. Сухарева», «Ул. Дениса Давыдова», «Улица Милиционера Власова». Средний интервал движения будет составлять 12–14 минут.
Троллейбус № 10 (мкр-н Парковый — пл. Дружбы) в оба направления будет следовать через остановочные пункты «Гознак», «Центральный рынок», «Разгуляй», «Цирк». Троллейбус № 13 (мкр-н Парковый — пл. Дружбы) в оба направления будет следовать через остановки «Гознак», «Центральный рынок», «Комсомольская площадь», «Авторадио». Троллейбус № 13 будет работать только по будням. Изменения призваны усилить направление из Мотовилихинского района в сторону мкр-на Парковый, в частности с остановок «Пл. Дружбы» и «Цирк». Кроме того, вдвое сократится интервал движения на участке ул. Пушкина — Цирк — пл. Дружбы, теперь он составит 6–8 минут.
Трамвай № 8 от остановки «Мкр-н Висим» будет следовать до АО «Инкар». Интервалы движения в часы пик по будням составят 12–13 минут. На два графика больше станет в будни на трамвайном маршруте № 5 (станция Пермь II — станция Бахаревка). Таким образом, в часы пик интервал движения составит 4–5 минут.
Напомним, что пассажирам трамваев и троллейбусов доступны бесплатные пересадки в течение 40 минут с момента приобретения билета. Пересадочная система не распространяется на автобусы. Подробное расписание будет доступно на map.gortransperm.ru.
© «Вечерние Ведомости»
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