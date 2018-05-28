Пермские энергетики «Т Плюс» обращают внимание на важность подготовки к зиме систем теплоснабжения жилых домов

11:17 | 30.05.2018

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и Пермской сетевой компании ведут подготовку систем теплоснабжения к следующей зиме, реализуя мероприятия летней ремонтной кампании. Вместе с тем энергетики обращают внимание на необходимость подготовки систем теплопотребления всех категорий клиентов энергокомпании, особенно — многоквартирных домов.



В соответствии с установленными требованиями управляющие компании и ТСЖ должны выполнить на обслуживаемом жилом фонде комплекс организационных и технических мероприятий в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок». Среди основных из них:



- провести проверку фактических тепловых нагрузок и привести их в соответствие договорным;



- выполнить ревизию задвижек, вентилей, обеспечить герметичность сальниковых уплотнений;



- обеспечить наличие на вводах трубопроводов тепловых сетей в здания устройств, предотвращающих проникновение сетевой воды в здания;



- выполнить в присутствии работника тепловой инспекции теплоснабжающей организации гидропневматическую промывку и испытание на плотность и прочность системы теплопотребления с составлением актов;



- установить недостающие и отревизировать все установленные регулировочные и запорные органы на разводящих трубопроводах в подвалах, стояках, подводках к приборам отопления;



- восстановить тепловую изоляцию на трубопроводах внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения.



После выполнения в полном объеме этих и других пунктов и окончания всех работ по подготовке систем к отопительному периоду необходимо оформить акт проверки готовности и паспорт готовности здания к работе в отопительный период. Такие требования в числе прочих предписывает приказ Минэнерго РФ № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».



Для повышения эффективности контроля над процессом подготовки жилфонда к зиме с 2017 года пермские энергетики «ЭнергосбыТ Плюс» реализуют проект «Старший по дому», в рамках которого представители общественности — председатели ТСЖ и старшие по домам — помогают контролировать ход подготовки своих домов к зиме и снижать дебиторскую задолженность. Особо активных старших по дому энергетики систематически отмечают наградами и благодарностями.



Энергетики подчеркивают, что подготовка к отопительному сезону должна выполняться не только на объектах поставщика тепловой энергии, но и в каждом многоквартирном доме города. Только качественная подготовка оборудования теплоснабжения и теплопотребления, а также правильное его функционирование обеспечит жителям благополучное прохождение следующего осенне-зимнего периода.