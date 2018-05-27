В Перми начался новый сезон зарядки в саду им. Миндовского

18:16 | 29.05.2018

С 1 июня каждый понедельник, среду и пятницу с 09.00 до 10.30 пермяков приглашают в сад им. Миндовского (ул. Мира, 9) в Индустриальном районе на утреннюю зарядку «С бодрым утром!». Присоединиться к занятиям спортом может любой желающий.



Традиционная утренняя зарядка проводится в Индустриальном районе на протяжении восьми лет и пользуется большой популярностью у пермяков. С первых дней лета все желающие начинают свой день с разминки на свежем воздухе под бодрую музыку в саду им. Миндовского. В любую погоду пермяки собираются здесь, чтобы укрепить здоровье, получить заряд бодрости и пообщаться с единомышленниками.



Комплекс общеукрепляющих упражнений, направленных на оздоровление организма и укрепление мышц, доступен каждому, независимо от возраста, уровня физической подготовки и состояния здоровья. Задавать нужный темп и следить за правильностью выполнения упражнений будет профессиональный тренер.



Зарядка «С бодрым утром!» будет проводиться все лето, начиная с 1 июня, на центральной площадке сада им. Миндовского каждый понедельник, среду и пятницу с 09.00 до 10.30. Занятия предусмотрены для всех возрастных групп, посещать их сможет любой желающий. Вход свободный.



Кроме того, в Индустриальном районе продолжается работа шести спортивных площадок по месту жительства. Так, до 20 июня для учеников школ и колледжей организованы занятия по футболу, физкультуре и гиревому спорту на спортивных площадках по адресам: улица Космонавта Леонова, 62а (лицей №8), улица Архитектора Свиязева, 28б (спортивная площадка), шоссе Космонавтов, 195 (школа №102), проспект Декабристов, 35а (школа №100), улица Советской Армии, 32 (Краевой индустриальный техникум). Для пермяков старшего возраста в Балатовском парке предусмотрены занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе.



Все занятия бесплатны, проводятся под руководством опытных тренеров и инструкторов. Тренировки проходят три раза в неделю и длятся около часа.



Подробную информацию о работе спортивных площадок и расписание тренировок можно получить в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района: улица Мира, 15, кабинет №601, телефон 227-92-96.