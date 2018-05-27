Прокуратура РФ приглашает всех желающих к участию в конкурсе социальной рекламы

18:02 | 29.05.2018

Генеральная прокуратура Российской Федерации проводит международный молодежный конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему «Вместе против коррупции!». Конкурс будет проходить под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.



Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого необходимо представить работы в двух номинациях — социальный плакат и социальный видеоролик на тему «Вместе против коррупции!». Прием работ будет осуществляться с 2 июля по 19 октября 2018 года на сайте конкурса anticorruption.life. Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией и пройдет 9 декабря 2018 года.