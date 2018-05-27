В Перми начался ремонт тротуара на 25 Октября

15:32 | 29.05.2018

Ремонт тротуара на ул. 25 Октября ведется на участке от ул. Луначарского до ул. Советской. Здесь будет заменен асфальт на площади 2371 кв. м.



Пешеходная дорожка на этом участке улицы активно используется в будни, поэтому со временем асфальтовое покрытие разрушилось. Было принято решение отремонтировать тротуар на участке от Луначарского до Советской с заменой асфальтового покрытия и бортового камня, восстановить газоны.



Ремонт уже ведется и завершится к концу июня. Работы проводит подрядчик ООО «Дортехинжиниринг».



Кроме того, в Ленинском районе краевой столицы начат текущий ремонт дорожного покрытия на ул. Окулова, Сибирской, Луначарского и на Комсомольском проспекте.