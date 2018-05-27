Обнародована Концепция развития цифровой экономики Пермского края

12:29 | 29.05.2018

На сайте Министерства информационного развития и связи Пермского края опубликована Концепция развития цифровой экономики региона на 2018–2024 гг.



В июне на сайте «Управляем вместе» будет открыт раздел «Цифровая экономика Пермского края» с описанием приоритетных проектов и возможностью предложить свой проект для реализации. Напомним, 18 мая в рамках стратегической сессии «Концепция развития цифровой экономики Пермского края» состоялось обсуждение концепции цифровизации региона. Более 120 экспертов из разных сфер деятельности — представители промышленности, органов власти, науки, IT-сектора — по разным направлениям (умный город, подготовка кадров для цифровой экономики, цифровая трансформация госсектора, цифровая трансформация производства, стратегия и создание условий для цифровой трансформации региона) обсудили важные шаги в рамках общего перехода на «цифру».



Участие в работе экспертного сообщества принял губернатор Пермского края Максим Решетников. Подводя итоги работы, глава региона отметил, что цифровая трансформация экономики региона позволит сделать жизнь жителей края лучше.



ИТ-сессия была организована правительством Пермского края совместно с Московской школой управления СКОЛКОВО при поддержке стратегического партнера по развитию цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг». С текстом Концепции можно ознакомиться по ссылке: mirs.permkrai.ru/upload/iblock/e92/Концепция развития цифровой экономики Пермского края.pdf.