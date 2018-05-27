Для детей сотрудников «Уралкалия» началась летняя оздоровительная кампания

12:18 | 29.05.2018

Сегодня, 29 мая, началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий», которые смогут отдохнуть в загородном лагере «Уральские самоцветы» и санатории «Вита» на Черном море.



Всего за лето в «Уральских самоцветах» отдохнут 1088 детей в возрасте от 7 до 12 лет. Для них будет организовано 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Лагерь расположен в сосновом бору, в нём созданы все условия для полноценного отдыха и занятий спортом: крытый плавательный бассейн, клуб, летняя сцена, волейбольная и баскетбольная площадки. Ребята будут проживать в благоустроенных корпусах в четырёхместных комнатах. В течение смены каждый найдёт занятие по душе в многочисленных кружках и раскроет свои способности в ходе различных мероприятий.



В санатории «Вита» в Анапе смогут отдохнуть и пройти лечение 728 ребят от 10 до 14 лет. «Вита» считается одной из крупнейших детских здравниц России. Отдых и лечение организованы в 4 смены по 21 день.



Также порядка 210 детей 4–7 лет вместе с родителями отдохнут по путёвке «Семейный отдых» в санатории-профилактории «Уралкалия».



Родительский взнос для сотрудников Группы «Уралкалий» за путевку в детский оздоровительный лагерь «Уральские самоцветы» и санаторий «Вита» составит не более 10 % от ее стоимости.



Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отмечает:

— Одно из важных направлений социальной политики «Уралкалия» — организация летней оздоровительной кампании для детей сотрудников. Ежегодно компания создает все условия для полноценного отдыха детей, их оздоровления и творческого развития. В этом году на организацию летнего отдыха детей сотрудников Группы «Уралкалий» будет направлено около 82 млн рублей.