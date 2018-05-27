Сливочное масло прикамских производителей вошло в топ-15 по стандартам Роскачества

12:13 | 29.05.2018

Подведены итоги всероссийского исследования качества сливочного масла, проведенного Роскачеством совместно с Россельхознадзором РФ и Роспотребнадзором РФ. Впервые испытания каждой отобранной Роскачеством торговой марки проводились одновременно лабораториями обоих контрольно-надзорных органов. Беспрецедентное для России исследование охватило не отдельные образцы, а более 70 % всего рынка данного товара. Всего в рамках веерного исследования было изучено сливочное масло 82 торговых марок.



По результатам исследования регионом — лидером по России стал Пермский край, т. к. все три отобранных марки сливочного масла местного производства — «Вемол» (ООО «Вемол»), «Кунгурское» (АО «Молкомбинат Кунгурский»), «Нытвенское» (ООО «Маслозавод Нытвенский») — признаны высококачественными и заслужили наибольшие баллы по 23 показателям качества и безопасности. Хорошие показатели качества, помимо пермских производителей, показала продукция из Нижегородской, Кировской, Тюменской и Омской областей (по одному производителю), а также из Калининградской области (два производителя).



Сливочное масло, произведенное в Пермском крае, оказалось объективно лучше продукции, представленной от Челябинской области, где было выявлено больше всего нарушений, а также от Московской области, где также нашлись грубые несоответствия стандарту качества. Кроме того, в числе аутсайдеров оказались несколько марок масла из Ставропольского края, Волгоградской и Амурской областей.



Масло же пермских производителей признано абсолютно безопасным: в нем не были обнаружены в количествах, опасных для здоровья, антибиотики, пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды, патогенные микроорганизмы, а также бактерии группы кишечной палочки и золотистого стафилококка, консерванты и красители. Но кроме этого, прикамское масло признано соответствующим опережающим стандартам Роскачества.



Результаты исследования жирнокислотного состава масла показали, что продукт сделан из высококачественных сливок, без добавления растительных жиров. Пермский продукт полностью отвечает всем потребительским свойствам данной товарной категории.



Так как масло пермских марок соответствовало не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающим стандартам качества, после проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определен уровень локализации продукции, эксперты Роскачества примут решение о присвоении данным товарам российского Знака качества. Исследование Роскачества в очередной раз доказало на практике, что продукция пермских предприятий отвечает опережающим стандартам качества и является абсолютно безопасной и полезной для человека.



Отметим, стандарт Российской системы качества в сравнении с действующим ГОСТом (ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия») предъявляет более строгие требования к термоустойчивости продукта, претендующего на государственный Знак качества. Показатель термоустойчивости масла определяет количество времени, в течение которого продукт не потеряет свою форму при комнатной температуре. Также в стандарте Роскачества для сливочного масла ужесточены требования ТР ТС 033/2013 к содержанию антибиотиков. В сливочном масле не допускается содержание антибиотиков даже в следовых количествах и, помимо антибиотиков, включенных в технический регламент Таможенного союза, в нем не должно быть обнаружено нитроимидазолов и нитрофуранов. Уровень локализации производства для присуждения российского Знака качества сливочному маслу должен быть не ниже 85 %.