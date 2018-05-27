Бюджет спортивных федераций Прикамья предложено формировать на трёхлетку

10:30 | 29.05.2018

28 мая на Совете по спорту при губернаторе Пермского края обсудили вопросы развития в регионе спорта высших достижений.



В начале заседания Максим Решетников напомнил, что в прошлом году 74 спортсмена из Прикамья выступили более чем в 100 международных соревнованиях, выиграв 120 медалей различного достоинства. В Олимпийских играх в Южной Корее участвовали четыре спортсмена из Пермского края и двое — в Паралимпиаде. В 2018-м по итогам II Всероссийской зимней спартакиады учащихся спортшкол наш регион показал лучший результат за последние 4 года — 3-е место в общекомандном зачёте.



Также глава Прикамья отметил, что, несмотря на достижения наших спортсменов, необходимо усилить работу по подготовке спортивного резерва: «Сегодня в крае действуют 85 региональных и муниципальных спортивных школ. Из них более 50 имеют спортивные результаты. В спортивных школах занимаются порядка 62 000 человек. При этом до этапа высшего спортивного мастерства доходит только 1,3 %. Это очень низкий показатель».



Член рабочей группы по развитию спорта высоких достижений доцент кафедры экономики Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Галина Белова представила предложения по вопросу совершенствования подготовки спортсменов высокого уровня в регионе. Одно из ключевых предложений — проводить ежегодный мониторинг и анализ деятельности организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Помимо таких критериев, как результаты спортсменов и количество занимающихся, членами Совета было предложено включить в итоговую оценку показатель зрелищности и посещаемости соревнований, проводимых федерациями.



По словам Галины Беловой, важной задачей является ежегодное утверждение бюджетов спортивных федераций. В ходе обсуждения вопроса Максим Решетников предложил предварительно формировать объемы финансирования для каждой из краевых спортивных федераций на 3 года.



Еще одна часть заседания была посвящена вопросу модернизации системы подготовки спортивного резерва с учетом федеральных требований. Предстоит большой объем работы, связанный с переводом детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва из сферы дополнительного образования в систему спортивной подготовки. Дорожную карту этого процесса представил краевой минспорт.



В рамках заседания особое внимание было уделено развитию спортивной медицины, которая в целом по стране находится на низком уровне. Для развития этого направления в регионе министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев рекомендовал модернизировать деятельность регионального спортивного диспансера. Глава региона предложил обсудить разработанные варианты на заседании рабочей группы, а затем представить проект модернизации на Совете при губернаторе в сентябре.