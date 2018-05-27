Пермь: новости дня
10:07 | 29.05.2018
Пермь приняла участие в обсуждении законопроекта о реорганизации «Почты России»
В совещании приняли участие директор Управления Федеральной почтовой связи Пермского края Ефим Гумницкий, один из соавторов законопроекта депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко, председатель комитета по развитию инфраструктуры краевого ЗС Виктор Плюснин, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, представители правительства края и администрации Перми.
— Уже не первый раз провожу в родном регионе обсуждение значимых законопроектов, рассматриваемых Государственной Думой, — отметил Игорь Сапко. — Важно было услышать мнение руководителей почтамтов Пермского края. В ходе совещания прозвучали вопросы, связанные с привязкой размещения почтовых отделений к численности населения, вопросы закрепления приоритета почтовых услуг над непочтовыми, перспективы убыточных отделений связи.
По мнению Игоря Сапко, акционирование дает ряд преимуществ, главное из которых — более оперативные и гибкие условия управления почтой.
Директор Управления Федеральной почтовой связи Пермского края Ефим Гумницкий отметил, что цель модернизации — увеличение скорости доставки почты, обновление логистической сети, обеспечение доступности для людей всего объема услуг, в том числе неприбыльных, но несущих социальную функцию.
Председатель Пермской гордумы Юрий Уткин поддержал практику обсуждения федеральных законопроектов с депутатами регионального и муниципального уровня:
— Таким образом законодательство приближается к нуждам людей, ориентируется на специфику регионов.
Мнение депутатов и руководителей почты на местах будет учтено при подготовке законопроекта ко второму чтению в Госдуме.
Добавим, что в обсуждаемом законопроекте прописаны нормативы по размещению отделений почтовой связи: в городских поселениях расстояние между отделениями должно быть 1,5 км, в сельских — 6 км. Помимо оказания услуг почтовой связи, за почтой сохраняются функции транспортных и экспедиционных, финансовых услуг, функции платежного агента. То есть почта по-прежнему сможет принимать платежи за коммунальные услуги и плату за товары и услуги.
© «Вечерние Ведомости»
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