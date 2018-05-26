Новая детская поликлиника в Перми сможет принимать 350 человек в смену

19:07 | 28.05.2018

23 мая министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края был объявлен электронный аукцион на строительство детской поликлиники в Свердловском районе города Перми. Объект будет возводиться по адресу: ул. Лодыгина, 47а и ул. Емельяна Ярославского, 54.



Проектом предусмотрено строительство 3-этажного здания площадью 5172,39 кв. м, с размещением на 1 этаже хирургического отделения, отделения лучевой диагностики, отделения инфекционных заболеваний с отдельным входом, заборного пункта анализов, кабинетов УЗИ, отделения неотложной медицинской помощи, вестибюля главного входа с регистратурой, фильтр-бокса для больных с отдельным выходом, гардероба и колясочной. На 2 этаже предусмотрено терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики, кабинеты специалистов и административный блок. На 3 этаже предполагается разместить кабинеты врачей-специалистов, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар ЛОР, дневной стационар педиатрии и лаборатория КДЛ. Планируемая пропускная способность поликлиники — 350 человек в смену.



Ранее в послании Законодательному собранию глава региона Максим Решетников выделил развитие инфраструктуры здравоохранения в качестве основного приоритета: «В крае уже сформирован план работы, и в бюджете заложены средства: и на ремонты, и на строительство новых крупных объектов. Конечно, отдельное внимание уделяется детскому здравоохранению. Всего в крае будут построены, обеспечены финансированием и уже находятся в стадии строительства 7 детских поликлиник».



Заказчиком по данному аукциону является ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края». Работы по строительству поликлиники будут производиться в два этапа (подготовительный и основой), которые должны быть выполнены в течение 365 календарных дней. Начальная (максимальная) цена контракта по аукциону составляет более 216 млн рублей.



Напомним, до 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной – в Соликамске и Кудымкаре. Так, в этом году уже начато строительство 2 детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах города Перми.