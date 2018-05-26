В Перми опечатаны «Уральские посикунчики» на Компросе

18:45 | 28.05.2018

Судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность пермского кафе «Уральские посикунчики» на первом этаже пятиэтажки по Комсомольскому проспекту, 75.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отдел судебных приставов по Свердловскому району краевой столицы поступило постановление районного суда об административном приостановлении деятельности ООО «Ориог-СДМ», которое занимается организацией общественного питания в кафе «Уральские посикунчики».



Проверка, проведенная сотрудниками Роспотребнадзора, установила, что юрлицо допустило размещение предприятий общепита, функционирующих после 23 часов, на первых этажах жилых пятиэтажек. В соответствии с информацией на вывесках, кафе работает круглосуточно, что существенно ухудшает условия проживания людей в многоквартирном доме.



Сотрудники ФССП опечатали входную дверь кафе. Руководитель организации общепита предупрежден об административной и уголовной ответственности в случае нарушения сохранности наложенных пломб. Проверять надлежащее исполнение постановления суда будут в течение всего срока административного наказания.