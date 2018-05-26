От пожарной каски до поварского колпака

18:22 | 28.05.2018

Во Дворце молодежи прошел «Фестиваль профессий добра» Дзержинского района Перми. Это заключительный в этом году этап краевого проекта «На пути героя», который реализуют Главное управление МВД России по Пермскому краю и общественная организация «ПравДА вместе». Задача проекта – реабилитация подростков, совершивших правонарушения, состоящих на учете в полиции и в комиссии по делам несовершеннолетних.

В основе программы «На пути героя» – комплексная системная работа общественности и органов внутренних дел, направленная на социальную реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, развитие у них навыков ненасильственного общения и поведения, создание условий для изменения их жизненных ценностей и развития способностей. Программа разделена на несколько этапов. В течение года проводятся различные мероприятия спортивного, творческого и интеллектуального плана, обязательные тренинги с психологом. Затем подводятся итоги деятельности организаторов, волонтеров и самих ребят.

В этом году итоговый фестиваль представили в Дзержинском районе Перми, и посвящен он был различным профессиям. Ребятам было предложено поиграть в игру наподобие «Мафии». Только после слов «город засыпает» «просыпаться» должны были те, кто имеет определенное увлечение, – например, футбол. Игра понравилась не только детям, но и организаторам, которые с удовольствием включились в процесс и показали, что здесь все равны.

После коллективного фото на память ребята разошлись на мастер-классы, которые были посвящены «профессиям добра».

– В итоговом мероприятии мы решили познакомить ребят с различными профессиями, – рассказала главный организатор, начальник сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Дзержинского района г. Перми Ольга Петрова. – Мы предоставили им право выбора из шести направлений: «Я хочу лечить людей», «Я хочу оказывать помощь животным», «Я хочу спасать людей, детей, животных», «Я хочу уметь вкусно готовить», «Я хочу уметь ремонтировать машины», «Я хочу знать секреты строительства дорог». Ребят привезли на предприятия, где специалисты в данных направлениях рассказали о своих профессиях и предложили попробовать себя в выбранном деле. Также нами был приглашен представитель центра занятости, который подготовил буклеты по профессиям.

Перед отъездом подростков на рабочие объекты были проведены тренинги, направленные на раскрепощение и повышение коммуникабельности школьников. Кроме того, всем было предложено написать, какими добрыми качествами должен обладать человек той или иной профессии.

Позже, вернувшись во Дворец молодежи, ребята поделились впечатлениями.

– Мы с ребятами из нашей школы и социальным педагогом были на фестивале профессий, – рассказывает шестиклассник Даниил Музафаров. – Больше всего мне запомнилось, как мы ездили в пожарную часть. Там нам рассказали о видах пожарных машин, и мы смогли посидеть в этих машинах. Я сначала не хотел забираться в пожарную машину – а потом не хотел вылезать. Еще мне понравилось, как мы потом выходили на сцену и рассказывали о том, где побывали. Очень интересно было слушать волонтера, которая рассказывала нам о том, как она спасала черепашек. И, конечно же, очень понравился торт. Мы с ребятами съели его сразу же после фестиваля.

Юлии Ростовой фестиваль напомнил лагерь – было много ребят, весело и интересно:

– Мне очень понравилось на мастер-классе, когда мы рисовали самих себя в виде животных, и подбирать профессии мультяшным героям, понравилось выступление футболистов-фокусников. Теперь я точно знаю, что пожарным я не буду. Слишком тяжелая у них форма. Но меня заинтересовала работа волонтера.

Семикласснице Оле Марковой тоже запомнилось посещение пожарной части:

– Я успела посидеть в пожарной машине и увидеть, как пожарные спускаются по трубе, смогла примерить каску, а мальчишки примеряли форму. Все очень понравилось, я бы съездила с удовольствием еще на такой фестиваль.

– Мы с другом Андреем выбрали профессию повара, – говорит шестиклассник Богдан Семенов. – Нас отвезли в ресторан «Сказка Востока», где мы познакомились с этой работой. А еще нас накормили шашлыком, чебуреками. Профессия оказалась интересной. В будущем я хотел бы стать поваром и работать в крутом ресторане.

Побывала в «Сказке Востока» и семиклассница Алина Джураева:

– Нам рассказали о работе поваров и официантов, а затем радушные хозяева угостили восточной едой. Вернувшись во Дворец молодежи, мы со сцены презентовали нашу профессию, зачитали стихотворение о нашем мастер-классе. Еще мне понравилась девушка-волонтер, которая рассказывала о том, что можно быть волонтером и посетить разные страны и города. И еще было приятно встретиться с ребятами из лагеря, с вожатыми и инспекторами.

Семен Пампура, который учится в 7 классе, познакомился ближе с профессией автомеханика:

– Нас отвезли в шиномонтажную фирму. До этого я знал, в чем состоит работа автомеханика, поэтому все было понятно. Но в будущем я бы не выбрал эту профессию.

Рустаму Епину тоже понравился фестиваль и мастер-класс:

– Мне очень понравилось, как мы знакомились с ребятами из других школ. Было очень весело. А еще было интересно побывать в автосервисе. Мы посмотрели, как чинят машины, как много приспособлений есть для ремонта. Потом мы рисовали, описывали свои впечатления и защищали свою профессию на сцене. А в конце всех нас угостили вкусным тортиком!

Впечатления у всех ребят разные, но всем знакомство с добрыми профессиями было интересно. Кто-то уже нашел свою профессию, другие еще не определились. Но самое главное – подростки поняли, что в жизни есть дружба и вера в будущее.

Администрация Дзержинского района выражает особую благодарность творческому вдохновителю, руководителю шоу вдохновляющих историй «Глагол» Максиму Светлову, его команде Алексею Хрущеву, Антону Герба, Ирине Бузиной за ведение программы фестиваля, за яркую праздничную обстановку, которую удалось создать для ребят и удержать на протяжении всего мероприятия.

Оксана ЗЕМЛЯНСКИХ.