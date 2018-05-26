Объявлен аукцион на поставку конструкций ФАПа и врачебных амбулаторий

18:05 | 28.05.2018

23 мая 2018 года министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края были объявлены три аукциона на поставку модульных конструкций фельдшерско-акушерского пункта и врачебной амбулатории.



Согласно опубликованному документу, фельдшерско-акушерский пункт будет состоять из процедурного кабинета, совмещенного с прививочным, кабинета физиотерапии, кабинета приема с гинекологическим креслом. Врачебная амбулатория будет включать в себя смотровой кабинет с гинекологическим креслом, кабинет приема, процедурный и прививочный кабинеты, кабинет физиотерапии и дневного стационара.



Как рассказал министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, ФАПы и врачебные амбулатории будут укомплектованы современными компьютерами и интернетом для проведения удаленных консультаций, работы с электронной картой пациента и быстрой выписки рецептов.



Поставка конструкций разделена на два этапа: в зависимости от населенных пунктов, часть модульных конструкций должны установить до 01.11.2018, оставшуюся часть установят до 01.09.2019.



Заказчиком по аукционам выступает государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление». Начальная (максимальная) цена контракта по трем аукционам составляет более 295 млн рублей. Подведение итогов назначено на 21 июня этого года. Напомним, в ближайшие два года (2018-2019 гг.) в Пермском крае появится 66 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 врачебных амбулаторий.