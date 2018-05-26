В мае четыре управляющие компании Пермского края лишились права работать с домами

15:49 | 28.05.2018

Инспекция госжилнадзора Пермского края подала в суд заявления об аннулировании лицензий на управление домами 11 управляющих компаний региона. Причина – банкротство компаний.



В мае суд удовлетворил требования в отношении четырех компаний:



ООО «УК «ПМК», ИНН 5904143330;

ООО «УралевроТЭК-КУБ», ИНН 5904220873;

ООО «УК «Технология Урала», ИНН 5905281413;

ООО «УК «Современный дом», ИНН 5914018338.



Заявления об аннулировании лицензии семи оставшихся УК еще рассматриваются Арбитражным судом Пермского края:



ЗАО «ГУК «Основной», ИНН 5920037385;

ООО «УК «Лидер+», ИНН 5904223345;

ООО «МикаПрофи», ИНН 5908049592;

ООО «Гарант-М», ИНН 5911053535;

ООО «УК «ТехКомфорт», ИНН 5906995587;

ООО «Уютный дом», ИНН 59050254414;

ООО УК «ЖИЛСЕРВИС», ИНН 5904640010.



«Инспекция уже исключила дома из реестра лицензий. Информация об этом направлена в органы местного самоуправления», - пояснил и.о. начальника ИГЖН Пермского края Александр Евсюков.



Дальше районные и городские администрации должны провести конкурсы по выбору новых УК для домов или назначить управляющую компанию самостоятельно. До этого момента обслуживанием должна заниматься прежняя УК.