«ЕЭС-Гарант» выполнил заказ на установку узла учета теплоэнергии для пермского производителя битума

14:43 | 28.05.2018

Реализованные мероприятия позволят обеспечить точность учета энергоресурса для промышленного потребителя тепла.



Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» осуществил работы по обследованию и разработке проектно-сметной документации на коммерческом узле учета перегретого пара для ООО «Пермский завод битумов и эмульсий». В рамках соглашения составлен паспорт и проведена аттестация прибора, осуществлен монтаж и пусконаладка оборудования. Узел учета располагается на территории Пермской ТЭЦ-9, подрядчиком выступает Пермский филиал ООО «ЕЭС-Гарант». Общая стоимость контракта составила 240 тыс. рублей.



Производство битума – пароемкий процесс непрерывного цикла, поэтому наличие действующего коммерческого узла учета необходимо для точных расчетов с поставщиком энергоресурса. Ежегодное потребление пара промышленным предприятием составляет более 16 тыс. Гкал. Реализованные работы позволили оптимизировать систему расчетов между теплоснабжающей организацией и производителем битума в части предъявляемых объемов теплоэнергии в паре.



ООО «Пермский завод битумов и эмульсий» – один из ведущих производителей битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков. Предприятие осуществляет продажу своей продукции дорожным и строительным компаниям в России и за рубежом.



Стоит отметить, что в 2018 году пермские специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» и «ЕЭС-Гарант» продолжат предлагать клиентам линейку современных энергопродуктов: услуги по энергетическому обследованию зданий, установке энергоэффективных технологических систем и обслуживанию общедомовых узлов учета теплоэнергии. Особо перспективным является оборудование с погодозависимой «автоматикой» – индивидуальные тепловые пункты (ИТП), позволяющие экономить до 20% на потреблении тепла и одновременно в разы повышать качество услуг отопления и ГВС.