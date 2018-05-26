Принимаются предложения пермяков на тему расписания автобуса №35

13:33 | 28.05.2018

С 1 июня, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров, планируется изменить расписание автобуса №35 «Драмтеатр – Пермский электромеханический завод».



До 1 июня специалисты департамента дорог и транспорта собирают предложения пассажиров по работе маршрута. Горожане могут направлять обращения в департамент дорог и транспорта администрации города Перми по адресу: ddit@gorodperm.ru.