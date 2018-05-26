В больницах остаются двое пострадавших при взрыве на ул. Свиязева в Перми

13:19 | 28.05.2018

Минздрав Пермского края информирует о состоянии пострадавших при взрыве.



В лечебных учреждениях сейчас находятся двое пострадавших: в городской больнице № 21 и в МСЧ № 11.



Напомним, изначально госпитализировали четырех пострадавших: один находится в городской больнице № 21 в состоянии средней степени тяжести, переведен из реанимации в отделение; другой госпитализированный лежит в МСЧ № 11, состояние его удовлетворительное. Из МСЧ № 9 выписан пострадавший, получивший отравление продуктами горения, второй долечивается амбулаторно.



Специалисты Территориального центра медицины катастроф ежедневно, вплоть до выписки из лечебных учреждений, оказывают пострадавшим психологическую помощь; родственникам пострадавших психологическую помощь оказывают по телефону и лично.