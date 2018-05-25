Неделя в Перми будет холодной

12:45 | 28.05.2018

Сейчас в столице Прикамья 8 градусов, пасмурно. Сегодня, 28 мая, днем будет около 11°C, ночью – 3°C.



Завтра столбик термометра поднимется до 12°C, возможен дождь. В среду потеплеет до 18°C, будет дождь; ночью – 7°C. В четверг днем воздух прогреется лишь до 9°C. В пятницу, 1 июня, будет около 11°C. В выходные, по предварительным прогнозам, незначительно потеплеет.