«Уралкалий» и Минпромторг РФ подписали соглашение о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности

11:26 | 26.05.2018

В рамках работы 22-го Петербургского международного экономического форума ПАО «Уралкалий» и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подписали соглашение о взаимодействии по вопросам внешнеэкономической деятельности.



В соответствии с нормами и правилами ВТО, а также действующим российским законодательством соглашение предусматривает экспертно-аналитическое взаимодействие Минпромторга России и «Уралкалия», в том числе с привлечением торговых представительств РФ в иностранных государствах, в области подготовки и проведения мероприятий в сфере экспорта производимой продукции. Соглашение также подтвердило заинтересованность компании в регулярном участии в различных международных промышленных выставках, экономических форумах и других мероприятиях.



Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, отметил:

— Сегодня российская химическая промышленность демонстрирует положительную динамику развития и роста и является важной составляющей российского экспорта. Хочу напомнить, что в этом году был принят план мероприятий по развитию производства минеральных удобрений, планируется увеличить потребление минеральных удобрений российскими сельхозпроизводителями до уровня промышленно развитых стран и, что особенно важно, увеличить долю экспорта в структуре выпуска минеральных удобрений до 75 %. Уверен, что совместными усилиями мы сможем не только сохранить текущую динамику, но и нарастить экспорт удобрений и другой несырьевой продукции на рынки зарубежных стран.



— «Уралкалий» является лидером в производстве и продажах хлористого калия, — напомнил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов. — И в своей работе мы стремимся, чтобы наши клиенты в любой точке планеты своевременно получали качественные удобрения для удовлетворения растущей потребности в производстве качественных продуктов питания. Мы приветствуем заключение соглашения, так как оно призвано закрепить готовность сторон продолжить развитие экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки, в первую очередь через систему торговых представительств и в рамках различных межправительственных комиссий, участником которых является наша компания.