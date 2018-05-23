«Школа бизнеса и предпринимательства» подведет итоги учебного года

17:04 | 25.05.2018

28 мая в 18:00 в КДЦ «Мотовилиха» (ул. Уральская, 93) состоится торжественное мероприятие «Аллея звезд», посвященное итогам 2017–1018 учебного года МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства». Здесь будут представлены номинации: «Гордость и надежда» (отличники), «Герои спорта», «Лучший по профессии», «Мое бизнес-будущее», «Креатив и творчество». По итогам будут выбраны три лучших ученика школы и сформирована аллея звезд.



«Это наше традиционное, ежегодное мероприятие, когда мы подводим итоги. В прошлом году мы сделали «Аллею звезд» по нескольким номинациям. Со следующего года мы планируем ввести премию директора школы. Наша школа дает дополнительные возможности ребятам попробовать себя в роли бизнесменов на практике. Если у школьника это получилось хорошо, их наставники-предприниматели могут затем пригласить поработать к себе. Но если ученики понимают, что бизнес — это не его путь, тогда стоит лучше поступить в высшее учебное заведение, получить профессию и работать по ней. Это две задачи, которые мы для себя определили», — прокомментировала директор «Школы бизнеса и предпринимательства», депутат Пермской городской Думы Ирина Горбунова.