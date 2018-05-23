Пермский край поднялся на 5 позиций в Национальном рейтинге инвестиционного климата

16:48 | 25.05.2018

Сегодня, 25 мая, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялось традиционное представление результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив по поручению президента РФ Владимира Путина с 2014 года.



Как отметил модератор мероприятия, президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, в рейтинге приняли участие 65 регионов страны.

Представила результаты исследования генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева. По ее словам, в течение 2017 года регионы страны показали существенный рост. У регионов получилось спланировать работу, принять «дорожные карты» (разработано и утверждено их более тысячи) и к концу года обеспечить достижение большинства целевых показателей. Рост показали 78 регионов, это 92 % от общего числа. Также Светлана Чупшева отметила, что если в первые годы существования рейтинга движение происходило только в первой двадцатке субъектов, то по итогам 2017 года изменения происходят по всем участникам рейтинга.



По данным исследования, Пермский край за год поднялся в рейтинге на 5 позиций и занял 47-е место. Комментируя результаты исследования, губернатор Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что Пермский край активно развивается и это видно по росту индекса промпроизводства — по итогам 2017 года он вырос почти на 4,5 %. «То, что нас нет в лидерах, говорит о том, что мы можем и должны существенно добавить в ближайшие годы. В прошлом году мы сделали определенные шаги в части законодательства, решили ряд вопросов со строительством линейной инфраструктуры, но это только начало. У нас еще много работы, — говорит губернатор. — В последнее время предприниматели жалуются на административное давление, в частности со стороны налоговой службы. Бизнесу нужна предсказуемость, будем работать в этом направлении».



Также Максим Решетников отметил, что инвестиционная повестка региона не исчерпывается только целевыми моделями рейтинга, каждый регион добавляет что-то свое. Так, Пермский край ведет активное продвижение продукции местных предприятий как на региональном и федеральном, так и на международном уровне. Производителям оказывается поддержка в выстраивании отношений с крупнейшими заказчиками, также развиваются механизмы специнвестконтрактов и приоритетных инвестпроектов.



В ответ Андрей Шаронов пожелал региону занять достойное место в рейтинге, которое соответствует высокому инвестиционному потенциалу Пермского края.