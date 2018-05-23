Прикамье рассматривает возможность подготовки ИТ-кадров совместно с ИТМО

12:17 | 25.05.2018

В четверг, 24 мая, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) состоялась рабочая встреча представителей Пермского края с ректором Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимиром Васильевым.

Прикамье представляли губернатор Максим Решетников, советник губернатора Павел Шевыров и министр информационного развития и связи Прикамья Игорь Никитин.



Стороны обсудили подготовку IT-кадров в России и Пермском крае, в частности. «Развитие информационных технологий влечет за собой высокую потребность в IT-специалистах. Например, через два года в крае мы уйдём от передачи данных на бумаге в системе здравоохранения. Поэтому нам нужны айтишники, чтобы настроить бизнес-процессы в медучреждениях», - пояснил Максим Решетников.



Владимир Васильев выразил готовность петербургского университета к сотрудничеству: «Мы все прекрасно понимаем, что дефицит таких кадров повсеместен, - это не только в России. Поэтому нужно готовить кадры, кадры, безусловно, высокого уровня. Для этого нужно объединить усилия высшей школы, бизнеса и власти».



В результате переговоров стороны обсудили создание совместной программы обучения IT-технологиям пермских студентов. Предполагается, что участие в ее разработке примут петербургский университет и пермские вузы. Планируется, что до 1 августа уже будут определены ключевые мероприятия и преподавательский состав, который сможет принять в них участие.



Кроме того, в качестве варианта развития сотрудничества стороны видят создание высшей школы программирования.



Напомним, во время Послания Законодательному Собранию глава региона обозначил процесс цифровизации ключевым в развитии региона, а подготовку IT-кадров – приоритетной задачей краевого правительства. В настоящее время по поручению губернатора вузы Прикамья формируют предложения по увеличению набора на IT-специальности.