ОВК поставит «Уралкалий» 500 вагонов-минераловозов

08:18 | 25.05.2018

ПАО «Уралкалий» и НПК «Объединенная Вагонная Компания» подписали договор на поставку 500 минераловозов с улучшенными характеристиками. ОВК поставит в 2019 году для нужд «Уралкалия» 500 вагонов-хопперов повышенной грузоподьемности производства «Тихвинского вагоностроительного завода» с увеличенным пробегом между плановыми сроками ремонта.



Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

- Наша компания эксплуатирует минераловозы производства «Тихвинского вагоностроительного завода» с 2015 года. Вектор на использование парка нового поколения выбран нами и с точки зрения экономической эффективности, и в связи с возможностью увеличения пропускной способности как сети РЖД, так и подъездных путей наших рудоуправлений и собственного порта. Безусловно, заключение данного соглашения, реализуемого в рамках долгосрочной стратегии развития нашего вагонного парка, позволит повысить стабильность и надежность поставок продукции.



Роман Савушкин, генеральный директор ПАО «НПК «Объединенная Вагонная Компания»:

- Современные вагоны-хопперы с большей вместимостью пользуются высоким спросом и активно замещают типовые модели. Всего за несколько лет с момента массового выпуска их доля в общероссийском парке уже превысила 10%. В 2018 году наша компания планирует удвоить выпуск этих специализированных вагонов.