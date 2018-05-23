В Перми уничтожили санкционные фрукты

08:13 | 25.05.2018

Как сообщает Пермская таможня, при осмотре помещений и территорий в торговых точках краевого центра изъято 50 ящиков яблок и 20 ящиков груш. Общий вес санкционной продукции почти 900 кг, страна происхождения – Польша.

Товар, запрещенный к ввозу в Российскую Федерацию, был изъяты из торгового оборота и уничтожен на полигоне твердых бытовых отходов Софроны.

Пермская таможня напоминает: о фактах реализации санкционных товаров можно сообщить на круглосуточную «горячую линию» по телефону (342) 238-72-27.