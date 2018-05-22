«Уралкалий» и РЖД подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере перевозок

18:28 | 24.05.2018

ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей хлористого калия, и ОАО «РЖД», одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний с большими объемами грузовых и пассажирских перевозок, заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, направленном на обеспечение транспортировки минеральных удобрений и других видов химической продукции.



Документы подписали Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», и Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД». Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.



Цель соглашения — установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области организации и обеспечения железнодорожных перевозок продукции, производимой компанией. В рамках соглашения ОАО «РЖД» намерено осуществлять перевозку грузов в соответствии с согласованными долгосрочными планами, а также в порядке, установленном нормативными актами, реализовывать гибкую тарифную политику.



Со своей стороны, ПАО «Уралкалий» планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня прошлого года и заблаговременно предоставлять контрагенту информацию об изменениях объемов перевозок.



Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:

— Железнодорожные перевозки продукции являются одним из ключевых элементов логистической инфраструктуры «Уралкалия». Заключение нового соглашения с ОАО «РЖД» позволит нам повысить эффективность и обеспечит бесперебойность транспортировки калийных удобрений как до портов, так и до конечных потребителей. Мы высоко оцениваем наше многолетнее и взаимовыгодное партнерство и рады тому, что отношения между двумя отраслевыми лидерами продолжают развиваться.