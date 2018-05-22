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18:28 | 24.05.2018
«Уралкалий» и РЖД подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере перевозок
Документы подписали Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», и Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД». Церемония состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.
Цель соглашения — установление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области организации и обеспечения железнодорожных перевозок продукции, производимой компанией. В рамках соглашения ОАО «РЖД» намерено осуществлять перевозку грузов в соответствии с согласованными долгосрочными планами, а также в порядке, установленном нормативными актами, реализовывать гибкую тарифную политику.
Со своей стороны, ПАО «Уралкалий» планирует в долгосрочной перспективе сохранить объемы отгрузок не ниже уровня прошлого года и заблаговременно предоставлять контрагенту информацию об изменениях объемов перевозок.
Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий», отметил:
— Железнодорожные перевозки продукции являются одним из ключевых элементов логистической инфраструктуры «Уралкалия». Заключение нового соглашения с ОАО «РЖД» позволит нам повысить эффективность и обеспечит бесперебойность транспортировки калийных удобрений как до портов, так и до конечных потребителей. Мы высоко оцениваем наше многолетнее и взаимовыгодное партнерство и рады тому, что отношения между двумя отраслевыми лидерами продолжают развиваться.
© «Вечерние Ведомости»
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