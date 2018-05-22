Пермь: новости дня
18:01 | 24.05.2018
Стоматологическая ассоциация России и фонд Wrigley Company Foundation реализуют в Перми благотворительную программу «Детские улыбки России»
О начале реализации программы в Перми было объявлено на совместной пресс-конференции Стоматологической ассоциации России и фонда Wrigley Company Foundation, в которой приняли участие Дмитрий Трунин, директор Стоматологического института СамГМУ, заведующий кафедрой стоматологии ИПО СамГМУ, президент-элект СтАР; Александр Новиков, главный внештатный специалист-стоматолог МЗ Пермского края, президент ОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»; Сергей Кузнецов, президент Стоматологической ассоциации «Стоматологи столицы»; Ирина Малинина, главный внештатный специалист — детский стоматолог МЗ Пермского края, заведующая детским отделением ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поликлиника № 2»; Сергей Жмырёв, менеджер Департамента науки и медицинских программ ТПГК «ДиАрСи»; Татьяна Ремизова, исполняющая обязанности заместителя главы администрации Индустриального района г. Перми; Наталья Долгомирова, заведующая детским сектором территориального управления по организации медицинской помощи населению, а также Наталия Родионова, представитель фонда Wrigley Company Foundation.
Пермь станет вторым регионом, где будет реализована вторая волна благотворительной программы «Детские улыбки России», которая проводится при поддержке Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», Министерства здравоохранения Пермского края, Общественной организации «Пермская региональная ассоциация стоматологов» (СтАР), администрации Индустриального района города Перми, Инновационного центра СтАР — ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника», при содействии компаний Wrigley (Mars Inc.) и R.O.C.S. ® (Группа компаний DRC), а также фонда Charities Aid Foundation America, который оказал помощь в перечислении средств фонда Wrigley Company Foundation для Стоматологической ассоциации России. Кроме того, в рамках реализации программы «Детские улыбки России» состоялся открытый урок по гигиене полости рта на базе лицея № 3 со спортивным уклоном под руководством директора учебного заведения Владимира Штэфана. Наличие отдельного стоматологического кабинета в лицее № 3 является одним из его главных достижений, так как общее количество таких кабинетов составляет 34 на весь город.
«Кариес — одно из самых распространённых заболеваний полости рта. Мы верим, что предотвратить заболевание легче, чем его лечить, поэтому важно разрабатывать и реализовывать программы профилактики еще в раннем возрасте. В этом году программа «Детские улыбки России» была успешно реализована во Владикавказе, и сотни детей уже получили необходимую помощь. Мы благодарим фонд Wrigley Company Foundation за поддержку этой инициативы, которая позволяет не только помогать детям, но и минимизировать риск развития кариеса и болезней пародонта», — отмечает Дмитрий Трунин, президент-элект Стоматологической ассоциации России. — Благотворительная программа будет реализована на базе в ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника», который имеет статус «Инновационный центр Стоматологической ассоциации России».
Цель благотворительной программы «Детские улыбки России» — повысить осведомленность о профилактике стоматологических заболеваний, обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет.
«Мы ценим такие инициативы, как благотворительная программа «Детские улыбки России», и очень рады, что сегодня она запускается в Перми. Благодаря ее реализации сотни детей из социально незащищенных слоев населения смогут получить необходимую стоматологическую помощь», — отметил Александр Новиков.
Программа «Детские улыбки России» реализуется по следующим направлениям: консультации детского врача-стоматолога и ортодонта, комплекс профессиональной гигиены, лечение кариеса, ортодонтическое обследование и лечение, а также повышение осведомленности о профилактике стоматологических заболеваний — это наиболее важные методы для поддержания надлежащего уровня стоматологического здоровья детей.
«Детские улыбки России» — это расширение глобальной программы фонда Wrigley Company Foundation и еще одна возможность для улучшения здоровья нации в целом. Уже более 800 детей смогли обрести здоровые улыбки, и мы не хотим останавливаться на достигнутом. В этом году вторая волна программы успешно стартовала во Владикавказе, мы рады, что с сегодняшнего дня получить высококвалифицированную стоматологическую помощь смогут и юные жители Перми», — комментирует Махер Батруни, генеральный директор Wrigley (Mars Inc.).
Благотворительная программа «Детские улыбки России» была запущена в 2017 году и успешно реализована в Челябинске, Липецке и Владивостоке. В этом году научиться правильно ухаживать за здоровьем полости рта и получить бесплатную стоматологическую помощь смогут дети еще из 6 регионов России.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:12 | 24.05.2018
В Екатеринбурге в районе снесённой телебашни водрузят мост через Исеть
20:49 | 24.05.2018
В Екатеринбурге благоустроят набережную Исети
18:28 | 24.05.2018
«Уралкалий» и РЖД подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере перевозок
18:01 | 24.05.2018
Стоматологическая ассоциация России и фонд Wrigley Company Foundation реализуют в Перми благотворительную программу «Детские улыбки России»
17:40 | 24.05.2018
Освещать ЧМ-2018 будет более пяти тысяч журналистов
17:16 | 24.05.2018
Власти Прикамья удвоят деньги муниципалитетов, направляемые на развитие
17:14 | 24.05.2018
Уральский фальшивомонетчик получил год в колонии-поселении
17:09 | 24.05.2018
Пермский край откажется от неэффективной системы налоговых льгот
16:51 | 24.05.2018
В Екатеринбурге пресекли незаконную торговлю саженцами деревьев
16:29 | 24.05.2018
Избили и угрожали пистолетом: в Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у предпринимателя
16:24 | 24.05.2018
Суд наказал жительницу Кургана обязательными работами за отказ содержать больного младенца-отказника
16:00 | 24.05.2018
На ПМЭФ-2018 будет заключен ряд важных для Пермского края меморандумов и соглашений
16:00 | 24.05.2018
Генеральная прокуратура взяла под контроль расследование дела о нападении на Дмитрия Полянина
15:48 | 24.05.2018
С начала года в ДТП на Среднем Урале погибло четыре ребенка. Еще 70 получили травмы
15:31 | 24.05.2018
Синоптики объявили в Курганской области штормовое предупреждение
15:18 | 24.05.2018
Из-за бесхозного предмета в Екатеринбурге закрывали две станции метро
14:58 | 24.05.2018
Пермский край вошел в топ-15 экспортеров России
14:54 | 24.05.2018
Еще одна пермская УК подозревается в мошеннической схеме по выставлению «двойных квитанций»
14:53 | 24.05.2018
Следователи свердловского СКР допросили белоярского депутата. Возбуждено уголовное дело
14:47 | 24.05.2018
В 2018 году в Прикамье планируется завершить еще 6 проблемных объектов долевого строительства
14:43 | 24.05.2018
Уральца обвиняют в двойном убийстве из-за старинных монет
14:33 | 24.05.2018
Максим Решетников: «Правила изменились»
14:25 | 24.05.2018
Екатеринбурженка отсудила у больницы деньги за скользкие ступеньки
14:19 | 24.05.2018
В центре Кургана перекроют несколько улиц для проведения велопарада
14:16 | 24.05.2018
Глава Прикамья Максим Решетников: «Айтишников много не бывает»
14:11 | 24.05.2018
Максим Решетников: «Не всех вижу в спорте»
14:01 | 24.05.2018
Режим ЧС из-за пожаров введен уже в третьем районе Курганской области
13:59 | 24.05.2018
Свердловская область вошла в пятерку регионов России по конкурентоспособности выпускников школ
13:39 | 24.05.2018
В Перми Инспекция госжилнадзора проверит управляющую компанию, в чьей пятиэтажке накануне взорвался газ
13:30 | 24.05.2018
В Свердловской области более 300 молодых семей получат деньги на жилье
13:13 | 24.05.2018
Виновник смертельного ДТП в Новоуральске отправится в колонию
12:50 | 24.05.2018
В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение
12:37 | 24.05.2018
Уральские бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне: исследование связистов
12:34 | 24.05.2018
Самым богатым чиновником екатеринбургской администрации снова оказался Алексей Белышев
12:11 | 24.05.2018
Выпускница Нью-Йоркской академии киноискусства провела мастер-класс для екатеринбуржцев
12:10 | 24.05.2018
В Перми изменится расписание автобусов № 35 и № 67
11:58 | 24.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 мая 2018 года
11:55 | 24.05.2018
Глава администрации Екатеринбурга отчитался о доходах за 2017 год
11:51 | 24.05.2018
В Свердловской области из-за халатности населения горят леса
11:51 | 24.05.2018
В Перми вручили медаль «За отвагу» учителю школы № 127 Наталии Шагулиной
11:42 | 24.05.2018
В Шумихе мотоциклист погиб после столкновения с «семеркой» на встречке
11:36 | 24.05.2018
Пермякам напоминают о необходимости быть внимательными при использовании услуг дистанционного банковского обслуживания
11:26 | 24.05.2018
Во время опрессовок в Екатеринбурге выявили 35 повреждений
11:03 | 24.05.2018
Евгений Куйвашев принимает участие в ПМЭФ
10:51 | 24.05.2018
Тагильские могильщики похитили надгробия на полмиллиона рублей
10:34 | 24.05.2018
Житель поселка Арти забил мужчину металлической клюкой
10:32 | 24.05.2018
Главный инспектор МВД России проведет в Перми прием граждан
10:21 | 24.05.2018
Екатеринбуржцев зовут на «Майскую велопрогулку»