Стоматологическая ассоциация России и фонд Wrigley Company Foundation реализуют в Перми благотворительную программу «Детские улыбки России»

18:01 | 24.05.2018

В Перми дан региональный старт благотворительной программе «Детские улыбки России». Благодаря ей дети из малообеспеченных семей смогут получить квалифицированную помощь и обрести здоровые улыбки.



О начале реализации программы в Перми было объявлено на совместной пресс-конференции Стоматологической ассоциации России и фонда Wrigley Company Foundation, в которой приняли участие Дмитрий Трунин, директор Стоматологического института СамГМУ, заведующий кафедрой стоматологии ИПО СамГМУ, президент-элект СтАР; Александр Новиков, главный внештатный специалист-стоматолог МЗ Пермского края, президент ОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов», главный врач ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»; Сергей Кузнецов, президент Стоматологической ассоциации «Стоматологи столицы»; Ирина Малинина, главный внештатный специалист — детский стоматолог МЗ Пермского края, заведующая детским отделением ГБУЗ ПК «Городская стоматологическая поликлиника № 2»; Сергей Жмырёв, менеджер Департамента науки и медицинских программ ТПГК «ДиАрСи»; Татьяна Ремизова, исполняющая обязанности заместителя главы администрации Индустриального района г. Перми; Наталья Долгомирова, заведующая детским сектором территориального управления по организации медицинской помощи населению, а также Наталия Родионова, представитель фонда Wrigley Company Foundation.



Пермь станет вторым регионом, где будет реализована вторая волна благотворительной программы «Детские улыбки России», которая проводится при поддержке Общероссийской общественной организации «Общество врачей России», Министерства здравоохранения Пермского края, Общественной организации «Пермская региональная ассоциация стоматологов» (СтАР), администрации Индустриального района города Перми, Инновационного центра СтАР — ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника», при содействии компаний Wrigley (Mars Inc.) и R.O.C.S. ® (Группа компаний DRC), а также фонда Charities Aid Foundation America, который оказал помощь в перечислении средств фонда Wrigley Company Foundation для Стоматологической ассоциации России. Кроме того, в рамках реализации программы «Детские улыбки России» состоялся открытый урок по гигиене полости рта на базе лицея № 3 со спортивным уклоном под руководством директора учебного заведения Владимира Штэфана. Наличие отдельного стоматологического кабинета в лицее № 3 является одним из его главных достижений, так как общее количество таких кабинетов составляет 34 на весь город.



«Кариес — одно из самых распространённых заболеваний полости рта. Мы верим, что предотвратить заболевание легче, чем его лечить, поэтому важно разрабатывать и реализовывать программы профилактики еще в раннем возрасте. В этом году программа «Детские улыбки России» была успешно реализована во Владикавказе, и сотни детей уже получили необходимую помощь. Мы благодарим фонд Wrigley Company Foundation за поддержку этой инициативы, которая позволяет не только помогать детям, но и минимизировать риск развития кариеса и болезней пародонта», — отмечает Дмитрий Трунин, президент-элект Стоматологической ассоциации России. — Благотворительная программа будет реализована на базе в ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника», который имеет статус «Инновационный центр Стоматологической ассоциации России».



Цель благотворительной программы «Детские улыбки России» — повысить осведомленность о профилактике стоматологических заболеваний, обеспечить стоматологическое лечение и подарить здоровую улыбку детям школьного возраста от 7 до 11 лет и детям подросткового возраста от 11 до 18 лет.

«Мы ценим такие инициативы, как благотворительная программа «Детские улыбки России», и очень рады, что сегодня она запускается в Перми. Благодаря ее реализации сотни детей из социально незащищенных слоев населения смогут получить необходимую стоматологическую помощь», — отметил Александр Новиков.



Программа «Детские улыбки России» реализуется по следующим направлениям: консультации детского врача-стоматолога и ортодонта, комплекс профессиональной гигиены, лечение кариеса, ортодонтическое обследование и лечение, а также повышение осведомленности о профилактике стоматологических заболеваний — это наиболее важные методы для поддержания надлежащего уровня стоматологического здоровья детей.



«Детские улыбки России» — это расширение глобальной программы фонда Wrigley Company Foundation и еще одна возможность для улучшения здоровья нации в целом. Уже более 800 детей смогли обрести здоровые улыбки, и мы не хотим останавливаться на достигнутом. В этом году вторая волна программы успешно стартовала во Владикавказе, мы рады, что с сегодняшнего дня получить высококвалифицированную стоматологическую помощь смогут и юные жители Перми», — комментирует Махер Батруни, генеральный директор Wrigley (Mars Inc.).



Благотворительная программа «Детские улыбки России» была запущена в 2017 году и успешно реализована в Челябинске, Липецке и Владивостоке. В этом году научиться правильно ухаживать за здоровьем полости рта и получить бесплатную стоматологическую помощь смогут дети еще из 6 регионов России.