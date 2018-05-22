Власти Прикамья удвоят деньги муниципалитетов, направляемые на развитие

17:16 | 24.05.2018

Сегодня, 24 мая, во время выступления перед Законодательным собранием глава региона Максим Решетников обозначил еще одну важную тему для успешного дальнейшего развития региона — укрупнение муниципалитетов и учреждений. В крае происходит преобразование районов в городские округа, объединение бюджетных учреждений в разных сферах. Сегодня на Законодательном собрании рассмотрен ряд таких инициатив.



Максим Решетников отметил, что укрупнение — это необходимые для улучшения жизни людей преобразования.



«Законодательство о закупках, бюджетный процесс, управление имуществом, защита конкуренции, налоги, бухучет и многое другое — все это сложнейшая система правил. И каждый руководитель вольно или невольно вынужден формировать соответствующий штат управленцев, — пояснил губернатор. — У нас 80 % сельских поселений тратят на свое содержание не только более половины налоговых, неналоговых доходов, но и дотации, выделяемые из краевого бюджета, которые должны идти на улучшение жизни людей».



Яркий пример, доказывающий необходимость объединительных процессов, — коммунальная авария в Горнозаводском районе. Также глава Прикамья заявил, что тема объединения важна еще и потому, что в планах предусмотрено постепенное увеличение объема финансирования полномочий в территориях: благоустройство, аварийное жилье, поддержка местных инициатив, дороги, садики, школы, спортивные объекты.



«Считаю важным всячески поддерживать инициативы по укрупнению муниципальных образований. Уже в ближайшее время предлагаю создать прозрачную программу стимулирования развития тех муниципалитетов, которые выбирают укрупнение. И на долгосрочной основе закрепить, например, что на 1 рубль сэкономленных во время объединения денег край тоже выделяет 1 рубль. И в первую очередь приоритетом предлагаю сделать коммунальную инфраструктуру: это вода, газ, тепло», — обозначил Максим Решетников.



Такая же логика, по словам губернатора, и при укрупнении учреждений. Максим Решетников еще раз обратил внимание глав муниципальных образований региона на то, что укрупнение не означает и, более того, исключает закрытие каких-либо мест оказания услуг — фельдшерско-акушерских пунктов, школ или сельских клубов.